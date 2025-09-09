ملخص مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

متابعة - يوسف محمد:

حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب بوركينا فاسو اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالمجموعة الأولى بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 20 في المركز الأول بجدول الترتيب، فيما رقع منتخب بوركينا فاسو رصيده إلى النقطة رقم 15 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

وجاء تشكيل منتخب مصر للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، خالد صبحي ومحمد حمدي

خط الوسط: أحمد عيد، مروان عطية وأحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح وعمر مرموش

أبرز أحداث مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 5: تسديدة قوية من عمر مرموش لاعب منتخب مصر ولكنها تمر بجوار مرمى بوركينا فاسو.

الدقيقة 9: تبديل أول لمنتخب مصر بخروج عمر مرموش ودخول بدلا منه أسامة فيصل.

الدقيقة 12: تسديدة قوية من محمود تريزيجيه ولكنها تمر أعلى مرمى حارس مرمى بوركينا.

الدقيقة 19: عرضية من لاعب بوركينا فاوس، يتصدى لها دفاع منتخب مصر.

الدقيقة 20: تسديدة من بلاتي توريه لاعب بوركينا فاسو، لكنها تمر بعيدة عن مرمى المنتخب المصري.

الدقيقة 27: تسديدة من محمود تريزيجيه لاعب مصر، يتصدى لها حارس مرمى بوركينا فاسو.

الدقيقة 32: توقف المباراة لعلاج رامي ربيعة لاعب منتخب مصر.

الدقيقة 38: ركلة حرة لمنتخب مصر، يسددها تريزيجيه بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 40: رضية من مروان عطية، يسمسكها حارس بوركينا بسهولة.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع.

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 49: بطاقة صفراء لمروان عطية لاعب وسط منتخب مصر.

ال52: تسديدة من محمود تريزيجه لاعب منتخب مصر، لكنها تصل سهلة في يد حارس مرمى بوركينا.

الدقيقة 67: أسامة فيصل يسجل هدف منتخب مصر الأول في مرمى بوركينا ولكن يتم إلغائه بداعي التسلل.

الدقيقة 73: ركلة ركنية لصالح منتخب بوركينا ولكنها تمر دون خطورة على مرمى مصر.

الدقيقة 79: سقوط محمد الشناوي على أرضية الملعب وتوقف المباراة لعلاجه.

الدقيقة 81: تسديدة من لاعب بوركينا فاسو ولكنها تمر أعلى مرمى المنتخب الوطني.

الدقيقة 89: فرصة خطيرة لمنتخب مصر، بعد تسديدة من مصطفى محمد من داخل منطقة الجزاء ولكنها تمر بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+90: نهاية المباراة.