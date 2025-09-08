كتب - يوسف محمد:

ضمن المنتخب التونسي التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة، المكسيك وكندا، بعد فوزه على حساب منتخب غينيا الاستوائية اليوم الإثنين.

وحقق المنتخب التونسي فوزًا هامًا على حساب نظيره منتخب غينيا الاستوائية، بنتيجة هدف دون مقابل أحرزه لاعب الوسط محمد علي بن رمضان المحترف بصفوف الأهلي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبهذا الفوز رفع منتخب تونس رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 22 في صدارة جدول ترتيب مجموعته، ليضمن الصعود إلى المونديال، فيما توقف رصيد منتخب عند النقطة رقم 10 في المركز الرابع بجدول الترتيب.

وتعد هذه المرة السابعة، التي يتمكن فيها المنتخب التونسي "نسور قرطاج"، من الصعود إلى بطولة كأس العالم والثالثة على التوالي.

