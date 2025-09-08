مباريات الأمس
"بهدف نجم الأهلي".. منتخب تونس يضمن التأهل إلى كأس العالم 2026

06:29 م الإثنين 08 سبتمبر 2025
كتب - يوسف محمد:

ضمن المنتخب التونسي التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة، المكسيك وكندا، بعد فوزه على حساب منتخب غينيا الاستوائية اليوم الإثنين.

وحقق المنتخب التونسي فوزًا هامًا على حساب نظيره منتخب غينيا الاستوائية، بنتيجة هدف دون مقابل أحرزه لاعب الوسط محمد علي بن رمضان المحترف بصفوف الأهلي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبهذا الفوز رفع منتخب تونس رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 22 في صدارة جدول ترتيب مجموعته، ليضمن الصعود إلى المونديال، فيما توقف رصيد منتخب عند النقطة رقم 10 في المركز الرابع بجدول الترتيب.

وتعد هذه المرة السابعة، التي يتمكن فيها المنتخب التونسي "نسور قرطاج"، من الصعود إلى بطولة كأس العالم والثالثة على التوالي.

محمد بن رمضان منتخب تونس تونس وغينيا فوز تونس على غينيا محمد علي بن رمضان
