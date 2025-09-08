مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غينيا

- -
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
21:45

السويد

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غينيا الاستوائية

0 0
16:00

تونس

جميع المباريات

إعلان

لاعب بيراميدز أساسيًا.. تشكيل منتخب المغرب لمواجهة زامبيا بتصفيات المونديال

03:47 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

منتخب المغرب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة ضد نظيره منتخب زامبيا، والتي تجمع بينهما ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتنطلق صافرة مباراة المغرب وزامبيا في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتقام على أرضية ملعب “ليفي مواناواسا” بمدينة ندولا.

وتواجد في التشكيل الظهير الأيمن محمد

لاعب بيراميدز، وجاء التشكيل الرسمي كالتالي:

تشكيل منتخب المغرب لمواجهة زامبيا

حراسة المرمــى: ياسين بونو

خط الدفـــاع: جواد الياميق– يوسف بلعامري – أدم ماسينا – محمد الشيبي

خط الوســـط: نائل العيناوي –بلال الخنوس– سفيان أمرابط

خط الهجــــوم: حمزة إغمان – يوسف النصيري – إلياس بن صغير

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب المغرب زامبيا تصفيات المونديال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالصور- بحيرة تظهر فجأة في صحراء المنيا.. ما القصة؟
وزير المالية: صعب أن تنخفض كل الأسعار مرة واحدة.. السوق عرض وطلب
شكوى عاجلة من الاتحاد الإثيوبي ضد منتخب مصر.. التفاصيل كاملة
ساويرس: السوق العقارية تعاني.. وإنشاء الوحدة يمثل 25% من الأسعار المعلنة