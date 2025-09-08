كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة ضد نظيره منتخب زامبيا، والتي تجمع بينهما ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتنطلق صافرة مباراة المغرب وزامبيا في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتقام على أرضية ملعب “ليفي مواناواسا” بمدينة ندولا.

وتواجد في التشكيل الظهير الأيمن محمد

لاعب بيراميدز، وجاء التشكيل الرسمي كالتالي:

تشكيل منتخب المغرب لمواجهة زامبيا

حراسة المرمــى: ياسين بونو

خط الدفـــاع: جواد الياميق– يوسف بلعامري – أدم ماسينا – محمد الشيبي

خط الوســـط: نائل العيناوي –بلال الخنوس– سفيان أمرابط

خط الهجــــوم: حمزة إغمان – يوسف النصيري – إلياس بن صغير