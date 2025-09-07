مباريات الأمس
موعد مباراة تركيا وإسبانيا والقناة الناقلة

02:02 ص الأحد 07 سبتمبر 2025

احتفال لامين يامال مع منتخب إسبانيا

يستضيف منتخب تركيا نظيره الإسباني ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة تركيا وإسبانيا

ومن المقرر أن تقام المباراة عند 09:45 مساء اليوم الأحد باستاد كونيا أرينا.

القناة الناقلة لمباراة تركيا وإسبانيا

وتنقل قناة بي إن سبورت 1HD مباراة تركيا وإسبانيا.

ترتيب تركيا وإسبانيا بتصفيات أوروبا لكأس العالم

ويتقاسم منتخبا إسبانيا وتركيا صدارة مجموعتهما برصيد 3 نقاط كما تضم مجموعتهما منتخبي جورجيا وبلغاريا.

موعد مباراة تركيا وإسبانيا تركيا ضد إسبانيا تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026 منتخب إسبانيا منتخب تركيا
