موعد مباراة تركيا وإسبانيا والقناة الناقلة



يستضيف منتخب تركيا نظيره الإسباني ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة تركيا وإسبانيا

ومن المقرر أن تقام المباراة عند 09:45 مساء اليوم الأحد باستاد كونيا أرينا.

القناة الناقلة لمباراة تركيا وإسبانيا

وتنقل قناة بي إن سبورت 1HD مباراة تركيا وإسبانيا.

ترتيب تركيا وإسبانيا بتصفيات أوروبا لكأس العالم

ويتقاسم منتخبا إسبانيا وتركيا صدارة مجموعتهما برصيد 3 نقاط كما تضم مجموعتهما منتخبي جورجيا وبلغاريا.

