مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

- -
19:00

اندورا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أرمينيا

- -
19:00

البرتغال

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
20:00

تونس - ب

جميع المباريات

القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وتونس الودية

12:06 م السبت 06 سبتمبر 2025
    حسام حسن من تدريبات منتخب مصر الثاني
    عمر جابر من معسكر منتخب مصر الثاني
    كريم نيدفيد
    محمد مجدي أفشة
    ناصر منسي من تدريبات منتخب مصر الثاني
    حسين الشحات وحلمي طولان
كتبت-هند عواد:
يستعد منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، لمواجهة تونس، وديا، مساء اليوم السبت، ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العرب.
موعد مباراة مصر وتونس
تقام مباراة مصر وتونس الودية، في السادسة مساء اليوم السبت، على ستاد هيئة قناة السويس، في أولى وديات الفراعنة، استعدادا لبطولة كأس العرب، المقامة في قطر.
القناة الناقلة لمباراة مصر وتونس
تنقل مباراة منتخب مصر وتونس الودية بالمجان، على قناة أون سبورت 1.
ويخوض منتخب مصر مباراتين وديتين ضد تونس، الأولى مساء اليوم، والثانية يوم 9 سبتمبر المقبل.
وتنطلق بطولة كأس العرب في قطر، بمشاركة منتخب مصر، يوم 1 ديسمبر المقبل، وتنتهي يوم 18 من الشهر ذاته.
لتخطي العميد.. تريزيجيه ينتظر رقما قياسيا في مباراة مصر وبوركينا فاسو

لانتزاع بطاقة التأهل إلى المونديال.. تاريخ مواجهات مصر وبوركينا فاسو

حسام حسن يكشف سبب عدم تواجد إمام عاشور مع منتخب مصر أمام إثيوبيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر الثاني حلمي طولان تونس بطولة كأس العرب
