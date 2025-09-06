القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وتونس الودية



كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، لمواجهة تونس، وديا، مساء اليوم السبت، ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العرب.

موعد مباراة مصر وتونس

تقام مباراة مصر وتونس الودية، في السادسة مساء اليوم السبت، على ستاد هيئة قناة السويس، في أولى وديات الفراعنة، استعدادا لبطولة كأس العرب، المقامة في قطر.

القناة الناقلة لمباراة مصر وتونس

تنقل مباراة منتخب مصر وتونس الودية بالمجان، على قناة أون سبورت 1.

ويخوض منتخب مصر مباراتين وديتين ضد تونس، الأولى مساء اليوم، والثانية يوم 9 سبتمبر المقبل.

وتنطلق بطولة كأس العرب في قطر، بمشاركة منتخب مصر، يوم 1 ديسمبر المقبل، وتنتهي يوم 18 من الشهر ذاته.

اقرأ أيضًا:

لتخطي العميد.. تريزيجيه ينتظر رقما قياسيا في مباراة مصر وبوركينا فاسو



لانتزاع بطاقة التأهل إلى المونديال.. تاريخ مواجهات مصر وبوركينا فاسو



حسام حسن يكشف سبب عدم تواجد إمام عاشور مع منتخب مصر أمام إثيوبيا



