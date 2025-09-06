المغرب أول المتأهلين من إفريقيا إلى مونديال 2026

كتبت ـ نهى خورشيد:

حسم المنتخب المغربي بطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم 2026 مبكراً، بعدما حقق فوزاً عريضاً على حساب النيجر بخمسة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة على ملعب مولاي عبد الله الجديد، لحساب الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية.

المغرب يتأهل لكأس العالم 2026

وبذلك الفوز أسود الأطلس أول منتخب من القارة السمراء يحجز مقعده رسمياً في المونديال.

,شهدت المواجهة تألقاً للموهبة الشابة الصيباري لاعب آيندهوفن، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 30 بعد تمريرة متقنة من يوسف بلعمري، قبل أن يضاعف النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 38 إثر تمريرة رائعة من أشرف حكيمي.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، واصل المنتخب المغربي هيمنته ليضيف أيوب الكعبي الهدف الثالث بالدقيقة 51 من صناعة جديدة لبلعمري.

وعزز حمزة إيجامان النتيجة برأسية جميلة في الدقيقة 69 بعد تمريرة من نايف أكرد، قبل أن يختتم عز الدين أوناحي مهرجان الأهداف بهدف خامس بتسديدة قوية في الدقيقة 84.

ترتيب مجموعة المغرب في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم

وبهذا الانتصار رفع المغرب رصيده إلى 18 نقطة متربعاً على صدارة مجموعته، يليه تنزانيا في المركز الثاني بتسع نقاط، وزامبيا ثالثة بست نقاط، ثم النيجر بأربع نقاط، والكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

