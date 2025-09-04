كتب - نهى خورشيد

أعلن تحالف ACE بالتعاون مع السلطات المصرية اليوم الخميس، إغلاق منصة Streameast، التي تُعد أكبر منصة غير قانونية لبث الرياضة في العالم.

ونُفذت العملية يوم الأحد الماضي الموافق 24 أغسطس بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المصرية، وأسفرت عن اعتقال رجلين بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وذلك بتهمة انتهاك حقوق النشر.

وكشفت ACE أن المنصة كانت تدير شبكة تتألف من 80 نطاقاً غير مصرح به، وحققت نحو 1.6 مليار زيارة خلال العام الماضي خاصة في ظل توفيرها وصولاً مجانياً إلى أبرز البطولات الرياضية العالمية، من بينها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى بطولات كرة القدم الأميركية NFL وكرة السلة الأميركية NBA ودوري البيسبول MLB.

كما وصل متوسط عدد الزيارات الشهرية للموقع إلى 136 مليون زيارة، إذ تركز نشاطها بشكل أساسي على الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والفلبين وألمانيا.

وكشفت التحقيقات أيضاً عن ارتباط الشبكة بشركة وهمية في أحد الدول العربية استُخدمت في غسل عائدات إعلانية بلغت نحو 4.9 مليون جنيه إسترليني (6.2 مليون دولار) منذ عام 2010، بالإضافة إلى نحو 150 ألف جنيه إسترليني (200 ألف دولار) بعملة مشفرة، مشيرة إلى أن هناك عدة عقارات في مصر يُشتبه بأنها جرى شراؤها بأموال غير مشروعة.

وقال تشارلز ريفكين رئيس ACE والرئيس التنفيذي لرابطة صناعة السينما الأميركية "لقد حققنا نصراً كبيراً في معركتنا للكشف عن مرتكبي القرصنة الرقمية وردعهم وتفكيك شبكاتهم، وذلك عبر إغلاق أكبر منصة غير قانونية لبث الرياضة المباشرة في العالم".

وأضاف:"بهذا الإنجاز التاريخي، أحرزنا نقاطاً مهمة لصالح الدوريات الرياضية والشركات الترفيهية والجماهير حول العالم، وسنواصل العمل حتى نستهدف أكبر شبكات القرصنة العالمية".

من جانبه قال إد مكارثي الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة DAZN، وهي إحدى الجهات المشاركة في تحالف ACE:"تفكيك Streameast يُعد نصراً مهماً لكل من يستثمر في منظومة الرياضة المباشرة ويعتمد عليها، فقد كانت هذه العملية الإجرامية تستنزف قيمة الرياضة على كل المستويات وتُعرّض الجماهير حول العالم للمخاطر".

حادثة مشابهة في المملكة المتحدة

وفي سياق متصل، أصدرت محكمة يورك كراون في المملكة المتحدة يوم 11 يوليو حكماً بسجن ستيفن وودوارد لمدة ثلاث سنوات، بعد اعترافه بإدارة ثلاث منصات غير قانونية للبث في بلدة ثيرسك بمقاطعة يوركشاير، والتي حققت دخلاً بلغ مليون جنيه إسترليني 1.3 مليون دولار.