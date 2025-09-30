مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
02:00

السعودية - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

- -
21:15

شباب الأهلي

جميع المباريات

موعد مباراة ريال مدريد وكايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

كتب : مصراوي

12:22 ص 30/09/2025

لاعبو ريال مدريد

القاهرة - مصراوي

يلاقي ريال مدريد نظيره كايرات ألماتي، اليوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وكايرات ألماتي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7:45 مساءً، وتقام المباراة على ملعب أستانا أرينا.

وقد حقق ريال مدريد الفوز على نظيره أولمبيك مارسيليا بنتيجة 2-1، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وكايرات ألماتي

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني، وتبث المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1."

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريال مدريد كايرات ألماتي دوري أبطال أوروبا

