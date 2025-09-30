القاهرة - مصراوي

يلاقي ريال مدريد نظيره كايرات ألماتي، اليوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وكايرات ألماتي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7:45 مساءً، وتقام المباراة على ملعب أستانا أرينا.

وقد حقق ريال مدريد الفوز على نظيره أولمبيك مارسيليا بنتيجة 2-1، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وكايرات ألماتي

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني، وتبث المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1."