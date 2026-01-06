إعلان

ارتدوا الملابس الشتوية الثقيلة.. الأرصاد تحذر من الانخداع في درجات الحرارة

كتب : محمد نصار

10:33 ص 06/01/2026

حالة الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس.

وقالت الهيئة، في بيان، إنه تسود أجواء شديدة البرودة خلال الصباح الباكر مائلة للدفء خلال فترات النهار.

وطالبت الهيئة، بعدم الانخداع بفرق درجات الحرارة بين درجات الحرارة العظمى والصغرى، ويجب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

