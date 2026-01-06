كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس.

وقالت الهيئة، في بيان، إنه تسود أجواء شديدة البرودة خلال الصباح الباكر مائلة للدفء خلال فترات النهار.

وطالبت الهيئة، بعدم الانخداع بفرق درجات الحرارة بين درجات الحرارة العظمى والصغرى، ويجب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

اقرأ أيضًا:

الايجار القديم.. ننشر شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع.. وتحذر من برودة شديدة ليلًا

متى يبدأ مجلس النواب الجديد أعماله؟.. القانون يُجيب