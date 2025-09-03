وشم صورته.. روبن نيفيز يخلد ذكرى صديقه جوتا بطريقتين

كتبت-هند عواد:

نقش البرتغالي روبن نيفيز لاعب الهلال السعودي، صورة مواطنه ديوجو جوتا لاعب ليفربول، الذي توفي وشقيقه، يوم 3 يوليو، في حادث سيارة في إسبانيا عندما كانا يقودان سيارتهما لركوب عبارة.

وألقى نيفيز رسالة عاطفية إلى جوتا، في حفل مؤثر، وكشف عن وشم مؤثر تكريما لصديقه الراحل.

وكان جوتا الصديق المقرب لنيفيز، ولعبا معا في وولفرهامبتون وكذلك مع منتخب البرتغال، ثم ساعد الأخير في حمل نعشه في جنازته.

ووشم نيفيز على الجزء الخلفي من ساقه اليسرى، صورته وهو يعانق جوتا الذي ارتدي قميص رقم 21 مع منتخب البرتغال.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزي، أن نيفيز سيرتدي القميص رقم 21 مع منتخب البرتغال، لمواصلة إرث صديقه.

وأوضح المدير الفني روبرتو مارتينيز: "القميص رقم 21 سيذهب إلى روبن نيفيز، لأنه بهذه الطريقة سيبقى هذا الرقم في الملعب ومعنا جميعًا، كانت لديه علاقة وثيقة للغاية مع ديوجو وهو الشخص المثالي لتمثيله."

اقرأ أيضًا:

9 سنوات زواج وخيانة.. 25 صورة ترصد علاقة حمدي النقاز وزوجته قبل الطلاق

أشرف صبحي: حسام حسن يعمل بجد.. هناك رقابة مالية شديدة على الأندية