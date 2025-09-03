مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

سيشيل

- -
16:00

الجابون

جميع المباريات

إعلان

وشم صورته.. روبن نيفيز يخلد ذكرى صديقه جوتا بطريقتين

12:15 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    روبن نيفيز يكرم صديقه المقرب الراحل جوتا (1)
  • عرض 10 صورة
    Screenshot 2025-09-03 120816_Easy-Resize.com
  • عرض 10 صورة
    زوجة ديوجو جوتا
  • عرض 10 صورة
    نيفيز في حفل تكريم ديوجو جوتا
  • عرض 10 صورة
    روبن نيفيز يكرم صديقه المقرب الراحل جوتا (2)
  • عرض 10 صورة
    روبن نيفيز يوشم صورة صديقه ديوجو جوتا على ساقه (1)
  • عرض 10 صورة
    روبن نيفيز وديوجو جوتا
  • عرض 10 صورة
    روبن نيفيز يكرم صديقه المقرب الراحل جوتا (3)
  • عرض 10 صورة
    Screenshot 2025-09-03 121057_Easy-Resize.com
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

نقش البرتغالي روبن نيفيز لاعب الهلال السعودي، صورة مواطنه ديوجو جوتا لاعب ليفربول، الذي توفي وشقيقه، يوم 3 يوليو، في حادث سيارة في إسبانيا عندما كانا يقودان سيارتهما لركوب عبارة.

وألقى نيفيز رسالة عاطفية إلى جوتا، في حفل مؤثر، وكشف عن وشم مؤثر تكريما لصديقه الراحل.

وكان جوتا الصديق المقرب لنيفيز، ولعبا معا في وولفرهامبتون وكذلك مع منتخب البرتغال، ثم ساعد الأخير في حمل نعشه في جنازته.

ووشم نيفيز على الجزء الخلفي من ساقه اليسرى، صورته وهو يعانق جوتا الذي ارتدي قميص رقم 21 مع منتخب البرتغال.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزي، أن نيفيز سيرتدي القميص رقم 21 مع منتخب البرتغال، لمواصلة إرث صديقه.

وأوضح المدير الفني روبرتو مارتينيز: "القميص رقم 21 سيذهب إلى روبن نيفيز، لأنه بهذه الطريقة سيبقى هذا الرقم في الملعب ومعنا جميعًا، كانت لديه علاقة وثيقة للغاية مع ديوجو وهو الشخص المثالي لتمثيله."

اقرأ أيضًا:

9 سنوات زواج وخيانة.. 25 صورة ترصد علاقة حمدي النقاز وزوجته قبل الطلاق

أشرف صبحي: حسام حسن يعمل بجد.. هناك رقابة مالية شديدة على الأندية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

روبن نيفيز وديوجو جوتا روبن نيفيز ديوجو جوتا البرتغال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موعد إعلان رئيس الجمهورية أسماء المعينين في مجلس الشيوخ
ارتفاع الرطوبة وشبورة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة