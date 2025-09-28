كتب - محمد القرش:

يواجه الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلى اليوم الأحد، نظيره فيزبريم المجري فى إطار ثان مواجهاته ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025.

وتنطلق المباراة على صالة العاصمة الإدارية، في تمام الثامنة مساء، ويسعى فريق رجال يد الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني ديفيد ديفيز لتحقيق الفوز.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد فاز في المباراة السابقة على حساب جامعة سيدني الاسترالي بنتيجة 41-14 ضمن منافسات البطولة.

وتمتلك شبكة قنوات "أون سبورتس" حقوق ملكية نقل مباريات بطولة العالم لكرة اليد، حيث يُنقل اللقاء عبر قناة "أون سبورتس 2"

وتضم قائمة الفريق المشاركة في البطولة وجاءت كالتالي:‏

عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد العزيز إيهاب - أحمد عوض - نبيل شريف - توماس جيبالا - محمد مجدي - محمد هشام - سيف هاني - إبراهيم المصري - معاذ عزب - ياسر سيف - محسن رمضان - ستانيسلاف كاسباريك - عمر خالد - عمر سامي - محمد عماد.