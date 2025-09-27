جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز أتلتيكو على ريال مدريد

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة منتخب مصر واليابان، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى لكأس العالم التي تضم كل من، تشيلي - نيوزيلندا - اليابان.

موعد مباراة مصر واليابان

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساء اليوم السبت بتوقيت مصر، على ملعب تشيلي الوطني.

القناة الناقلة لمباراة مصر واليابان

أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية نقل بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، حيث يُنقل اللقاء عبر قناة "بي إن سبورتس" المجانية.

تردد قناة "بي إن سبورت" المفتوحة

اسم القناة: bein sports

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3