بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر واليابان في كأس العالم 2025
كتب - محمد القرش:
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة منتخب مصر واليابان، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.
ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى لكأس العالم التي تضم كل من، تشيلي - نيوزيلندا - اليابان.
موعد مباراة مصر واليابان
ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساء اليوم السبت بتوقيت مصر، على ملعب تشيلي الوطني.
القناة الناقلة لمباراة مصر واليابان
أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية نقل بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، حيث يُنقل اللقاء عبر قناة "بي إن سبورتس" المجانية.
تردد قناة "بي إن سبورت" المفتوحة
اسم القناة: bein sports
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11054
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 2/3