نجم ليفربول يحصل على زيادة في راتبه بنسبة 360%.. ما القصة؟

حصل نجم ليفربول ريو نجوموها على زيادة في راتبه بنسبة 360%، بعد مشاركته مع الفريق الأول والظهور بشكل ملفات بجميع المسابقات مع الريدز.

وذكر صحيفية "ديلي ميل" أن اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا وقع عقدًا جديدًا قيمته 52 ألف جنيه إسترليني سنويًا، وهو الحد الأقصى للاعب محترف في عامه الأول مع ليفربول، على الرغم من أنه يمكنه حصد المزيد بفضل المكافآت.

وهذا يفوق الراتب السنوي القياسي الذي كان يتقاضاه اللاعب الإنجليزي، سابقًا والذي بلغ 14400 جنيه إسترليني.

واضطر ليفربول للانتظار حتى بلوغه السابعة عشرة الشهر الماضي قبل أن يُسمح له بتوقيع عقد احترافي، ووفقًا لقواعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، فإن الحد الأقصى المسموح به للاعب في سنه هو توقيع ثلاث سنوات "2028".

تدرج نجوموها سريعا في الفئات السنية لليفربول حتى وصل للفريق الأول، وشارك لأول مرة ضد أكينجتون ستانلي في يناير.

وبعد تسجيله هدف الفوز ضد نيوكاسل في أول ظهور له بالدوري الإنجليزي الممتاز في أغسطس، شارك في ثلاث مباريات أخرى، كما ظهر في دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد.

وانضم اللاعب صاحب الـ 17 عاما إلى ليفربول قادما من تشيلسي كلاعب حر، حيث تظل تلك الصفقة موقع حرب تعويضات بين الناديين حتى الآن.