"نهاية موسمه".. وسام أبو علي يتعرض لإصابة قوية مع فريق كولومبوس الأمريكي

يلتقي فريق برشلونة بنظيره ريال أوفيدو، اليوم الخميس الموافق 25 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة السادسة في بطولة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري.

ويدخل برشلونة اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 13 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يحتل ريال أوفيدو المركز الثامن عشر برصيد 3 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة و ريال أوفيدو

وتنقل المباراة خلال قنوات "بي إن سبورتس " الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".

ويذكر أن فريق ريال أوفييدو يضم ضمن صفوفه، اللاعب المصري هيثم حسن، الذي من المتوقع أنم يشارك في مباراة اليوم أمام الفريق الكتالوني.