فيديو أهداف الشوط الأول لمباراة ريال مدريد و ليفانتي

نجح ريال مدريد في التقدم على نظيره ليفانتي بهدفين في الشوط الأول، من المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة في الدوري الإسباني.

وسجل هدفين ريال مدريد كلاً من: فينيسيوس جونيور في الدقيقة 28، فرانكو ماستانتونو في الدقيقة 38.

وحان استمر ريال مدريد في الفوز على ليفانتي، سيرفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة ليحافظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يتجمد رصيد ليفانتي عند 16 نقطة ليحتل المركز السادس عشر.