فيديو أهداف الشوط الأول لمباراة ريال مدريد و ليفانتي
كتب - محمد عبد السلام:
نجح ريال مدريد في التقدم على نظيره ليفانتي بهدفين في الشوط الأول، من المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة في الدوري الإسباني.
وسجل هدفين ريال مدريد كلاً من: فينيسيوس جونيور في الدقيقة 28، فرانكو ماستانتونو في الدقيقة 38.
وحان استمر ريال مدريد في الفوز على ليفانتي، سيرفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة ليحافظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يتجمد رصيد ليفانتي عند 16 نقطة ليحتل المركز السادس عشر.
⚽️ ماستانتونو يضيف الهدف الثاني لريال مدريد بشكل رائع #الدوري_الإسباني#LaLiga pic.twitter.com/0o9qoPLsGK— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 23, 2025
🔥فينيسيوس جونيور يباغت الحارس ويسجل هدف التقدم لريال مدريد#الدوري_الإسباني#LaLiga pic.twitter.com/MwPocHiQhz— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 23, 2025