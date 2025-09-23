مباريات الأمس
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

وادي دجلة

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
22:30

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي

نيس

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

فينورد

جميع المباريات

فيديو أهداف الشوط الأول لمباراة ريال مدريد و ليفانتي

كتب - محمد عبد السلام:

11:56 م 23/09/2025
  عرض 5 صورة
  عرض 5 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وليفانتي
  عرض 5 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وليفانتي
  عرض 5 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وليفانتي
  عرض 5 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وليفانتي

نجح ريال مدريد في التقدم على نظيره ليفانتي بهدفين في الشوط الأول، من المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة في الدوري الإسباني.

وسجل هدفين ريال مدريد كلاً من: فينيسيوس جونيور في الدقيقة 28، فرانكو ماستانتونو في الدقيقة 38.

وحان استمر ريال مدريد في الفوز على ليفانتي، سيرفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة ليحافظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يتجمد رصيد ليفانتي عند 16 نقطة ليحتل المركز السادس عشر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريال مدريد ليفانتي فينيسيوس جونيور

