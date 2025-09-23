مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

أهلي جدة

- -
21:00

بيراميدز

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
17:00

الأهلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

الجونة

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:30

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

نادي الكويت الكويتي يفسخ تعاقده مع سام مرسي

كتب - محمد عبد السلام:

02:34 ص 23/09/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    سام مرسي
  • عرض 5 صورة
    سام مرسي لاعب إبسويتش تاون
  • عرض 5 صورة
    سام مرسي (2)
  • عرض 5 صورة
    سام مرسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لم تدم تجربة لاعب خط الوسط المصري سام مرسي طويلًا مع نادي الكويت الكويتي، بعدما كشفت تقارير إعلامية عن فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، بعد فترة قصيرة من انضمامه إلى صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وكان مرسي قد انضم إلى نادي الكويت قادمًا من إيبسويتش تاون الإنجليزي، في خطوة مفاجئة جاءت بعد هبوط ناديه السابق إلى الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية، ليبدأ اللاعب المصري مرحلة جديدة في الخليج العربي.

وذكرت قناة "الكأس" القطرية عبر تقرير لها مساء أمس الإثنين أن إدارة نادي الكويت اتفقت مع مرسي على إنهاء العقد بينهما دون توضيح الأسباب، وسط أنباء عن تحركات جارية للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد في مركز الوسط لتعويض رحيله.

وتأتي هذه التطورات بعد طرد سام مرسي في المباراة الماضية أمام العربي، إثر تدخل عنيف نال بسببه بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 30، وهو ما أثار الكثير من الجدل حول مستقبله مع الفريق.

محطات بارزة في مسيرة مرسي

ويمتلك سام مرسي سجلًا حافلًا في الملاعب الإنجليزية، حيث بدأ مشواره في أكاديمية وولفرهامبتون واندررز، ثم خاض تجارب متعددة في الدرجات الأدنى قبل أن ينضم إلى إيبسويتش تاون، الذي ظهر معه في "البريميرليغ" لأول مرة الموسم الماضي.

ورغم أن تجربته في الدوري الكويتي لم تكتمل، فإن مسيرته التي امتدت لأكثر من 17 عامًا في إنجلترا تظل علامة فارقة في مشوار اللاعب المصري.

اقرأ أيضًا:

ملخص حفل الكرة الذهبية.. عثمان ديمبيلي أفضل لاعب .. ومحمد صلاح رابعًا

"على المنصة".. علم فلسطين حاضر في حفل الكرة الذهبية (صور)

ديمبلي من كثرة الإصابات مع برشلونة لحصد الذهب مع باريس سان جيرمان

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سام مرسي نادي الكويت الكويتي الدوري الكويتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ملخص حفل الكرة الذهبية.. عثمان ديمبيلي أفضل لاعب .. ومحمد صلاح رابعًا
بعد الاعتراف بدولة فلسطين رسميًا.. ‏ماكرون يهدد إسرائيل