نادي الكويت الكويتي يفسخ تعاقده مع سام مرسي

لم تدم تجربة لاعب خط الوسط المصري سام مرسي طويلًا مع نادي الكويت الكويتي، بعدما كشفت تقارير إعلامية عن فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، بعد فترة قصيرة من انضمامه إلى صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وكان مرسي قد انضم إلى نادي الكويت قادمًا من إيبسويتش تاون الإنجليزي، في خطوة مفاجئة جاءت بعد هبوط ناديه السابق إلى الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية، ليبدأ اللاعب المصري مرحلة جديدة في الخليج العربي.

وذكرت قناة "الكأس" القطرية عبر تقرير لها مساء أمس الإثنين أن إدارة نادي الكويت اتفقت مع مرسي على إنهاء العقد بينهما دون توضيح الأسباب، وسط أنباء عن تحركات جارية للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد في مركز الوسط لتعويض رحيله.

وتأتي هذه التطورات بعد طرد سام مرسي في المباراة الماضية أمام العربي، إثر تدخل عنيف نال بسببه بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 30، وهو ما أثار الكثير من الجدل حول مستقبله مع الفريق.

محطات بارزة في مسيرة مرسي

ويمتلك سام مرسي سجلًا حافلًا في الملاعب الإنجليزية، حيث بدأ مشواره في أكاديمية وولفرهامبتون واندررز، ثم خاض تجارب متعددة في الدرجات الأدنى قبل أن ينضم إلى إيبسويتش تاون، الذي ظهر معه في "البريميرليغ" لأول مرة الموسم الماضي.

ورغم أن تجربته في الدوري الكويتي لم تكتمل، فإن مسيرته التي امتدت لأكثر من 17 عامًا في إنجلترا تظل علامة فارقة في مشوار اللاعب المصري.

