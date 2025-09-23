مباريات الأمس
تكريم خاص لديوجو جوتا خلال حفل الكرة الذهبية 2025 (صور)

كتب - يوسف محمد:

12:43 ص 23/09/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    تكريم جوتا (4)
  • عرض 5 صورة
    تكريم جوتا (5)
  • عرض 5 صورة
    تكريم جوتا (3)
  • عرض 5 صورة
    تكريم جوتا (1)

لم يكن النجم البرتغالي الراحل ديوجو جوتا وشقيقه أندريا، اللذان رحلا عن عالمنا في يوليو الماضي، بعد تعرضهما لحادث سير، غائبان في حفل الكرة الذهبية المقام حاليا بباريس.

وتذكر المسؤولون عن تنظيم حفل الكرة الذهبية، الثنائي ديوجو جوتا وشقيقه أندريا، من خلال عرض فيديو مؤثر خاص بهما، خلال إقامة الحفل على مسرح "شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس وسط حالة من الحزن لكل المتواجدين بالقاعة.

وكان جوتا رحل عن عالمنا رفقة شقيقه أندريا سيلفا، بعد تعرضهما لحادث سير مروع، في مقاطعة زامورا بإسبانيا، عقب تعرض سيارتهما، للانفجار في أحد الإطارات مما أدى إلى خروجها عن الطريق، وأسفر ذلك عن اندلاع النيران في السيارة، وهو ما تسبب في وفاة الثنائي.

وحصد نجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي على جائزة أفضل لاعب في حفل الكرة الذهبية 2025.

اقرأ أيضًا:

ملخص حفل الكرة الذهبية.. عثمان ديمبيلي أفضل لاعب .. ومحمد صلاح رابعًا

"على المنصة".. علم فلسطين حاضر في حفل الكرة الذهبية (صور)

باريس سان جيرمان يفوز بجائزة أفضل نادِ في حفل الكرة الذهبية 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ديوجو جوتا الراحل ديوجو جوتا تكريم خاصة لجوتا البرتغالي ديوجو جوتا حفل الكرة الذهبية

أخبار

الثانوية العامة

