مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

أهلي جدة

- -
21:00

بيراميدز

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
17:00

الأهلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

الجونة

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:30

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

باريس سان جيرمان يفوز بجائزة أفضل نادِ في حفل الكرة الذهبية 2025

كتب : مصراوي

12:05 ص 23/09/2025

باريس سان جيرمان يفوز بجائزة أفضل نادِ في حفل الكر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فاز نادي باريس سان جيرمان اليوم الإثنين بجائزة أفضل نادي في العالم لموسم 2025 في حفل الكرة الذهبية 2025.

وتوج باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه على حساب إنتر ميلان الإيطالي بخمسة أهداف دون رد في المباراة النهائية.

ولمعت السجادة الحمراء بمسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس بالنجوم المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية وأسرتهم وزوجاتهم.

ويذكر أن لامين يامال لاعب الفريق الأول لبرشلونة توج بجائزة كوبا لأفضل لاعب في العالم تحت 21 عاما، خلال العام الحالي 2025.

شاهد أيضًا:

25 صور ترصد حضور نجوم على السجادة الحمراء بحفل الكرة الذهبية

لامين يامال يصطحب جدته وعائلته في حفل الكرة الذهبية (فيديو وصور)

عثمان ديمبيلي يلفت الأنظار بنظارته الشمسية في حفل الكرة الذهبية (فيديو وصور)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

باريس سان جيرمان جائزة أفضل ناد حفل الكرة الذهبية 2025 باريس سان جيرمان أفضل ناد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ملخص حفل الكرة الذهبية.. عثمان ديمبيلي أفضل لاعب .. ومحمد صلاح رابعًا
بعد الاعتراف بدولة فلسطين رسميًا.. ‏ماكرون يهدد إسرائيل