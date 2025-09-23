باريس سان جيرمان يفوز بجائزة أفضل نادِ في حفل الكرة الذهبية 2025

فاز نادي باريس سان جيرمان اليوم الإثنين بجائزة أفضل نادي في العالم لموسم 2025 في حفل الكرة الذهبية 2025.

وتوج باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه على حساب إنتر ميلان الإيطالي بخمسة أهداف دون رد في المباراة النهائية.

ولمعت السجادة الحمراء بمسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس بالنجوم المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية وأسرتهم وزوجاتهم.

ويذكر أن لامين يامال لاعب الفريق الأول لبرشلونة توج بجائزة كوبا لأفضل لاعب في العالم تحت 21 عاما، خلال العام الحالي 2025.

