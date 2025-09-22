25 صور ترصد حضور نجوم على السجادة الحمراء بحفل الكرة الذهبية

ديمبلي من كثرة الإصابات مع برشلونة لحصد الذهب مع باريس سان جيرمان

لمعت السجادة الحمراء بمسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس بالنجوم المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية وأسرتهم وزوجاتهم.

وانطلقت عند التاسعة من مساء اليوم الإثنين صوب مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس؛ حيث حفل جوائز الكرة الذهبية (البالون دور 2025)، لمشاهدة الحفل بالفيديو مباشرة.. اضغط هنا

المرشحون لجائزة الكرة الذهبية:

جوائز حفل الكرة الذهبية 2025

-جائزة الكرة الذهبية للرجال

- جائزة الكرة الذهبية للسيدات

- جائزة كوبا للرجال: أفضل لاعب شاب

- جائزة كوبا للسيدات: أفضل لاعبة شابة

- جائزة ياشين للرجال: أفضل حارس مرمى

- جائزة ياشين للسيدات: أفضل حارس مرمى

- جائزة كرويف للرجال: أفضل مدرب لفريق رجال

- جائزة كرويف للسيدات: أفضل مدرب لفريق سيدات- أفضل ناد رجالي

- أفضل ناد نسائي

- جائزة جيرد مولر للرجال: أفضل هداف

- جائزة جيرد مولر للسيدات: أفضل هدافة

دينزل دومفريس - إنتر ميلان

جيراسي - بوروسيا دورتموند

فيكتور جيوكيريس - سبورتنج لشبونة

إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي

أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان

هاري كين - بايرن ميونخ

كفاراتسخيليا - نابولي سابقا وباريس سان جيرمان

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

أليكسيس ماك أليستر - ليفربول

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

جود بيلينجهام - ريال مدريد

عثمان ديمبيلي - باريس سان جيرمان

جيانلويجي دوناروما - مرمى باريس سان جيرمان

ديزيري دوي - باريس سان جيرمان.

كيليان مبابي - ريال مدريد

سكوت ماكتوميناي - نابولي

نونو مينديز - باريس سان جيرمان

جواو نيفيز - باريس سان جيرمان

مايكل أوليس - بايرن ميونخ

كول بالمر - تشيلسي

بيدري - برشلونة

رافينيا - برشلونة

ديكلان رايس - أرسنال

محمد صلاح - ليفربول

فيرجيل فان ديك - ليفربول

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

فيتينيا- باريس سان جيرمان

فلوريان ويرتز - باير ليفركوزن سابقا وليفربول حاليا

لامين يامال - برشلونة

فابيان رويز - سان جيرمان

