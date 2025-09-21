مواعيد مباريات الغد الإثنين والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة في مختلف المنافسات والدوريات اليوم الاثنين الموافق 22 سبتمبر.

ومن أبرز مباريات اليوم، مواجهة باريس سان جيرمان أمام أولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي، المصري وفاركو في الدوري المصري.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين

مواعيد مباريات الدوري المصري

فاركو ضد المصري - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

بتروجيت ضد غزل المحلة - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 2

زد ضد الاتحاد السكندري - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان ضد مارسيليا - 9:00 مساء - بي إن سبورت 2

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

نابولي ضد بيسا - 9:45 مساء - منصة star play

مواعيد مباريات كأس الملك السعودي

البكيرية ضد الخلود - 6:35 مساء - الثمانية

الطائي ضد الخليج - 6:45 مساء - الثمانية

أبها ضد الشباب - 9:00 مساء - الثمانية

العدالة ضد الهلال - 9:30 مساء - الثمانية