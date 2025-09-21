فيديو هدف أرسنال القاتل في مرمى مانشستر سيتي
كتب - محمد عبد السلام:
حسم التعادل الإيجابي مواجهة مانشستر سيتي أمام أرسنال بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي.
وأدرك هدف التعادل البرازيلي جابريل مارتينلي في الوقت القتال من البدل الضائع وتحديدا في الدقيقة 3+90، ليخطف نقطة واحدة في المباراة.
وبهذا التعادل رفع أرسنال نقاطه إلى 10 نقاط ليحتل المركز الثاني بجدول الترتيب، ورفع مانشستر سيتي نقاطه أيضا إلى 7 نقاط ليحتل المركز التاسع.
هدف مارتنيلي العالمي في مرمى السيتي 🔴🇧🇷 pic.twitter.com/OUJXGPihCK— شبكة أرسنال العربية (@G4ANews) September 21, 2025
