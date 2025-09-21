فيديو هدف أرسنال القاتل في مرمى مانشستر سيتي

"الأول في البريميرليج".. ميكيل أرتيتا يسجل رقما تاريخيا في مواجهاته أمام

كتب - محمد عبد السلام:

حسم التعادل الإيجابي مواجهة مانشستر سيتي أمام أرسنال بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي.

وأدرك هدف التعادل البرازيلي جابريل مارتينلي في الوقت القتال من البدل الضائع وتحديدا في الدقيقة 3+90، ليخطف نقطة واحدة في المباراة.

وبهذا التعادل رفع أرسنال نقاطه إلى 10 نقاط ليحتل المركز الثاني بجدول الترتيب، ورفع مانشستر سيتي نقاطه أيضا إلى 7 نقاط ليحتل المركز التاسع.