فيديو هدف أرسنال القاتل في مرمى مانشستر سيتي

10:54 م الأحد 21 سبتمبر 2025
كتب - محمد عبد السلام:

حسم التعادل الإيجابي مواجهة مانشستر سيتي أمام أرسنال بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي.

وأدرك هدف التعادل البرازيلي جابريل مارتينلي في الوقت القتال من البدل الضائع وتحديدا في الدقيقة 3+90، ليخطف نقطة واحدة في المباراة.

وبهذا التعادل رفع أرسنال نقاطه إلى 10 نقاط ليحتل المركز الثاني بجدول الترتيب، ورفع مانشستر سيتي نقاطه أيضا إلى 7 نقاط ليحتل المركز التاسع.

مانشستر سيتي هدف مانشستر سيتي في أرسنال أرسنال مباراة أرسنال والسيتي الدوري الإنجليزي
