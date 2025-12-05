إعلان

التوأم حسام وإبراهيم حسن أمام البيت الأبيض (صورة)

كتب : هند عواد

12:04 م 05/12/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    لقطة متطابقة لحسام وإبراهيم حسن في مباراة إثيوبيا (2)
  • عرض 11 صورة
    حسام وإبراهيم حسن يتصرفان مثل بعضهما البعض
  • عرض 11 صورة
    لقطة متطابقة لحسام وإبراهيم حسن في مباراة إثيوبيا (1)
  • عرض 11 صورة
    حسام وإبراهيم حسن
  • عرض 11 صورة
    لقطة متطابقة لحسام وإبراهيم حسن في مباراة بوركينا فاسو (2)
  • عرض 11 صورة
    التوأم حسام وإبراهيم حسن
  • عرض 11 صورة
    حسام وإبراهيم حسن
  • عرض 11 صورة
    حسام حسن وإبراهيم حسن_10
  • عرض 11 صورة
    حسام وإبراهيم حسن
  • عرض 11 صورة
    حسام وابراهيم حسن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهر التوأم حسام وإبراهيم حسن، مدرب ومدير منتخب مصر الأول، وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، أمام مقر البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، قبل ساعات من قرعة كأس العالم 2026.

ونشر حسام حسن صورته مع توأمه والدرندلي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، فيما غاب عن الصورة الممثل الرابع لمصر في القرعة، وهو هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة.

حسام وإبراهيم حسن أمام البيت الأبيض

وتقام قرعة كأس العالم 2026، في السابعة مساء اليوم، بمركز جون كينيدي للفنون الأدائية بمدينة "واشنطن" بالولايات المتحدة الأمريكية.

اقرأ أيضًا:

مونديال 2026.. منتخب مصر بين حلم مجموعة سهلة وشبح "الموت"

لماذا يحضر دونالد ترامب قرعة كأس العالم 2026؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام وإبراهيم حسن قرعة كأس العالم منتخب مصر كأس العالم 2026 التوأم أمام البيت الأبيض

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إجراء لأول مرة.. نائب وزير التعليم يكشف لمصراوي مفاجأة بشأن الثانوية العامة
- بالتردد.. قناة مجانية تنقل قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة مصر