التوأم حسام وإبراهيم حسن أمام البيت الأبيض (صورة)

بين لقاء مارادونا وكأس بوتين.. ذكريات ظهور حسام حسن في قرعة كأس العالم

ظهر التوأم حسام وإبراهيم حسن، مدرب ومدير منتخب مصر الأول، وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، أمام مقر البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، قبل ساعات من قرعة كأس العالم 2026.

ونشر حسام حسن صورته مع توأمه والدرندلي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، فيما غاب عن الصورة الممثل الرابع لمصر في القرعة، وهو هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة.

وتقام قرعة كأس العالم 2026، في السابعة مساء اليوم، بمركز جون كينيدي للفنون الأدائية بمدينة "واشنطن" بالولايات المتحدة الأمريكية.

