مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بورنموث

0 0
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أرسنال

1 1
18:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

مايوركا

1 1
17:15

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

برشلونة

2 0
22:00

خيتافي

الدوري الإيطالي

لاتسيو

0 1
13:30

روما

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

1 2
19:00

كومو

جميع المباريات

إعلان

كيف يتم تحديد الفائز بالكرة الذهبية؟

07:43 م الأحد 21 سبتمبر 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    أيتانا بونماتي مع الكرة الذهبية
  • عرض 12 صورة
    أيتانا بونماتي مع الكرة الذهبية
  • عرض 12 صورة
    جورج وياه مع الكرة الذهبية
  • عرض 12 صورة
    ميسي وتشافي وإنيستا من حفل الكرة الذهبية 2010
  • عرض 12 صورة
    حفل الكرة الذهبية 2024
  • عرض 12 صورة
    رودي يفوز بالكرة الذهبية
  • عرض 12 صورة
    الكرة الذهبية
  • عرض 12 صورة
    ميسي يفوز بالكرة الذهبية
  • عرض 12 صورة
    ميسي يفوز بجائزة الكرة الذهبية
  • عرض 12 صورة
    كريم بنزيما - الكرة الذهبية
  • عرض 12 صورة
    كريستيانو رونالدو صاحب الكرة الذهبية 2016
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

يقام حفل حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم 2025 التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول"، يوم الإثنين الموافق 22 من شهر سبتمبر الجاري على مسرح شاتليه الواقع في العاصمة الفرنسية باريس.

وتتساءل جماهير كرة القدم عن كيفية تحديد الفائز بالكرة الذهبية، حيث تثير تلك الجزئية الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي كل عام.

كيف يتم تحديد الفائز بالكرة الذهبية؟

يتم منح جائزة الكرة الذهبية بناءً على 3 معايير رئيسية:

1. الأداء الفردي والشخصية الحاسمة والمؤثرة

2. الأداء الجماعي والإنجازات

3. الرقي واللعب النظيف

ويتم منح جائزة الكرة الذهبية من قبل لجنة تحكيم دولية مكونة من صحفيين متخصصين، بواقع ممثل واحد لكل دولة، من أفضل 100 لاعب في أحدث تصنيفات الاتحاد الدولي لكرة القدم (قبل نشر القوائم) للرجال وأفضل 50 لاعبة.

ويختار كل عضو من لجنة التحكيم 10 لاعبين بترتيب تنازلي من حيث الجدارة من القائمة التي تضم الـ30 مرشح.

ويحصل اللاعبون العشرة المختارون 15، 12، 10، 8، 7، 5، 4، 3، 2، 1 تنازليا على التوالي، حيث يتم تقديم الجائزة للاعب الحاصل على أعلى عدد من النقاط.

ماذا يحدث حال التعادل في النقاط؟

حال تعادل أكثر من لاعب في النقاط، يُفصل بينهم بعدد أصوات المركز الأول، وإذا استمر التعادل، يُفصل بينهم بعدد أصوات المركز الثاني، ثم بعدد أصوات المركز الثالث، وهكذا.

ويفصل رئيس تحرير مجلة "فرانس فوتبول"، بصفته الجهة المنظمة، في أي نزاع ينشأ عن التصويت.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الكرة الذهبية البالون دور حفل الكرة الذهبية كيف يتم تحديد الفائز بالكرة الذهبية؟ فرانس فوتبول موعد الكرة الذهبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أكسيوس: ترامب سيجتمع بقادة مصر وتركيا و4 دول عربية الثلاثاء