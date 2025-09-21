كتب - محمد القرش:

يقام حفل حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم 2025 التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول"، يوم الإثنين الموافق 22 من شهر سبتمبر الجاري على مسرح شاتليه الواقع في العاصمة الفرنسية باريس.

وتتساءل جماهير كرة القدم عن كيفية تحديد الفائز بالكرة الذهبية، حيث تثير تلك الجزئية الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي كل عام.

كيف يتم تحديد الفائز بالكرة الذهبية؟

يتم منح جائزة الكرة الذهبية بناءً على 3 معايير رئيسية:

1. الأداء الفردي والشخصية الحاسمة والمؤثرة

2. الأداء الجماعي والإنجازات

3. الرقي واللعب النظيف

ويتم منح جائزة الكرة الذهبية من قبل لجنة تحكيم دولية مكونة من صحفيين متخصصين، بواقع ممثل واحد لكل دولة، من أفضل 100 لاعب في أحدث تصنيفات الاتحاد الدولي لكرة القدم (قبل نشر القوائم) للرجال وأفضل 50 لاعبة.

ويختار كل عضو من لجنة التحكيم 10 لاعبين بترتيب تنازلي من حيث الجدارة من القائمة التي تضم الـ30 مرشح.

ويحصل اللاعبون العشرة المختارون 15، 12، 10، 8، 7، 5، 4، 3، 2، 1 تنازليا على التوالي، حيث يتم تقديم الجائزة للاعب الحاصل على أعلى عدد من النقاط.

ماذا يحدث حال التعادل في النقاط؟

حال تعادل أكثر من لاعب في النقاط، يُفصل بينهم بعدد أصوات المركز الأول، وإذا استمر التعادل، يُفصل بينهم بعدد أصوات المركز الثاني، ثم بعدد أصوات المركز الثالث، وهكذا.

ويفصل رئيس تحرير مجلة "فرانس فوتبول"، بصفته الجهة المنظمة، في أي نزاع ينشأ عن التصويت.