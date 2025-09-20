مباريات الأمس
الأسرع في التاريخ.. حارس مرمى تشيلسي يحقق رقما قياسيا سلبيا (فيديو)

09:57 م السبت 20 سبتمبر 2025

روبرت سانشيز حارس مرمى فريق تشيلسي

كتب - محمد القرش:

حصل حارس مرمى تشيلسي روبرت سانشيز على أسرع طرد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب ارتكاب خطأ ضد برايان مبيومو لاعب مانشستر يونايتد.

وطُرد سانشيز في الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الأول، بعد اندفاعه لإيقاف مهاجم مانشستر يونايتد الذي كان منفردا بالمرمى، لكنه فشل وعرقله بدلا من ذلك.

وعلق جيمي ريدناب أسطورة ليفربول على الواقعة، حيث قال لشبكة سكاي سبورتس: "إنه متهور، لا شك أن مبيومو كان سيستلم الكرة، ويرتكب سانشيز خطأً بالتراجع إلى الخلف ثم إلى الأمام".

واختتم: "يجب أن يتحسن الوضع بسرعة، لا يمكن لمانشستر يونايتد أن يراوح مكانه في المراكز ١٤/١٥/١٦ في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لم يُحرز أي تحسن يُذكر حتى الآن، ولا يُمكن أن يستمر هذا الوضع بعد إنفاقهم في الصيف".

يُذكر أن المباراة انتهت بفوز مانشستر يونايتد على تشيلسي بثنائية مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

