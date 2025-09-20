مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 1
14:30

إيفرتون

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

1 0
17:15

اسبانيول

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
21:45

ميلان

بعد أسيست صلاح.. قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي

04:45 م السبت 20 سبتمبر 2025
كتبت-هند عواد:

بات المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، على بعد هدفين لمعادلة رقم أسطورة الريدز السابقة واين روني في الدوري الإنجليزي.

ووصل محمد صلاح إلى المساهمة التهديفية رقم 274، خلال مسيرته بالدوري الإنجليزي، ليأتي في المركز الثاني بقائمة اللاعبين الأكثر مساهمة، خلف واين روني صاحب الـ276 مساهمة.

وجاءت قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي، كالآتي:

واين روني - 276 مساهمة

محمد صلاح - 274 مساهمة

جيجز - 271 مساهمة

هاري كين - 259 مساهمة

تييري هنري - 249 مساهمة

9 أشقاء وحلم الدوري الممتاز.. هيثم فواز بائع ذرة بدرجة لاعب كرة قدم

بعد ظهور شيكابالا في كتاب خارجي.. لاعبون ظهروا في مناهج وامتحانات تعليمية

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

