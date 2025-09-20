برنامج بيراميدز قبل مواجهة الأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال

كتبت-هند عواد:

بات المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، على بعد هدفين لمعادلة رقم أسطورة الريدز السابقة واين روني في الدوري الإنجليزي.

ووصل محمد صلاح إلى المساهمة التهديفية رقم 274، خلال مسيرته بالدوري الإنجليزي، ليأتي في المركز الثاني بقائمة اللاعبين الأكثر مساهمة، خلف واين روني صاحب الـ276 مساهمة.

وجاءت قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي، كالآتي:

واين روني - 276 مساهمة

محمد صلاح - 274 مساهمة

جيجز - 271 مساهمة

هاري كين - 259 مساهمة

تييري هنري - 249 مساهمة

