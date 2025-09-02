إحداهن احتفلت على طريقة صلاح.. الجيش الملكي يهزم مسار بثلاثية

كتبت – هند عواد:

خسر فريق سيدات مسار من الجيش الملكي المغربي، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، في افتتاحية بطولة شمال أفريقيا المؤهلة إلى دوري الأبطال.

وسجلت ضحى المدني الهدف الأول للجيش الملكي، في الدقيقة الثامنة من المباراة، قبل أن تضيف زينب رضواني الهدف الثاني، واحتفلت على طريقة المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي "احتفال اليوجا".

وقلصت مهيرة علي الفارق، بتسجيل هدف مسار في الوقت بدل الضائع من المباراة، قبل أن تسجل أنيسة لحماري الهدف الثالث.

ويواجه مسار الجمعية النسائية بسوسة يوم 5 سبتمبر، ثم يلتقي آفاق جليزان الجزائري في الجولة الأخيرة.

وتُقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة، وبمشاركة 4 فرق، يتأهل صاحب المركز الأول منها إلى دوري أبطال أفريقيا.

