مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

إحداهن احتفلت على طريقة صلاح.. الجيش الملكي يهزم مسار بثلاثية

09:00 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    احتفال ضحى المدني على طريقة محمد صلاح (1)
  • عرض 6 صورة
    لاعبات مسار قبل مباراة الجيش الملكي
  • عرض 6 صورة
    لاعبات مسار
  • عرض 6 صورة
    لاعبات الجيش الملكي المغربي
  • عرض 6 صورة
    احتفال ضحى المدني على طريقة محمد صلاح (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت – هند عواد:

خسر فريق سيدات مسار من الجيش الملكي المغربي، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، في افتتاحية بطولة شمال أفريقيا المؤهلة إلى دوري الأبطال.

وسجلت ضحى المدني الهدف الأول للجيش الملكي، في الدقيقة الثامنة من المباراة، قبل أن تضيف زينب رضواني الهدف الثاني، واحتفلت على طريقة المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي "احتفال اليوجا".

وقلصت مهيرة علي الفارق، بتسجيل هدف مسار في الوقت بدل الضائع من المباراة، قبل أن تسجل أنيسة لحماري الهدف الثالث.

ويواجه مسار الجمعية النسائية بسوسة يوم 5 سبتمبر، ثم يلتقي آفاق جليزان الجزائري في الجولة الأخيرة.

وتُقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة، وبمشاركة 4 فرق، يتأهل صاحب المركز الأول منها إلى دوري أبطال أفريقيا.

اقرأ أيضًا:

7 معلومات عن يارا نعوم بعد رسالة عماد متعب الرومانسية لها

"برسالة رومانسية و5 صور".. عماد متعب يحتفل بعيد ميلاد زوجته يارا نعوم

إيقاف لاعب الزمالك 3 مباريات.. قرارات نارية من رابطة الأندية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الجيش الملكي يهزم مسار بثلاثية الجيش الملكي يفوز على مسار بطولة شمال أفريقيا دوري أبطال الدوري للسيدات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

100 ألف مقدم.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتميز
35 بالقاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)