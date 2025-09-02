مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

فياريال يتعاقد مع الإسرائيلي سولومون.. والجماهير تعلق: فلسطين حرة

06:07 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الجماهير ينتقدر تعاقد فياريال مع الإسرائيلي سولومون (2)
  • عرض 5 صورة
    فياريال يتعاقد مع سولومون
  • عرض 5 صورة
    الجماهير ينتقدر تعاقد فياريال مع الإسرائيلي سولومون (3)
  • عرض 5 صورة
    الجماهير ينتقدر تعاقد فياريال مع الإسرائيلي سولومون (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

أعلن نادي فياريال الإسباني التعاقد مع مانور سولومون صاحب الجنسية الإسرائيلية، على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وقوبل منشور فياريال الذي أعلن فيه عن التعاقد، بسيل من التعليقات التي اتهمته بالصهيونية، حيث علق أحد الجماهير: "هل رأيتم كل ما يُقال عنا يا نادي فياريال؟، تهانينا هذا ما حققتموه، هذا ما يحدث عندما لا توجد قيم حقيقية أو تكون مجرد وهم، لا بد أنكم سعداء".

وكتب مشجع آخر: "تعرّفوا على مانور سولومون. يدعم مانور سولومون بكل فخر وعلنية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل واحتلالها غير الشرعي لفلسطين وشعبها، مانور سولومون غير مرحب به في فياريال ولا يستحق تعاطف أنصاره، فلسطين حرة".

وأشار البعض أيضًا إلى وجود بعض اللاعبين في فريق فياريال الذين أعربوا عن دعمهم للقضية الفلسطينية، في ظل تزايد أعداد القتلى على يد الإسرائيليين.

وبينما لم يعد عيسى مندي لاعبًا في النادي، كان إلياس أخوماش أحد اللاعبين الذين قررا عدم الوقوف دقيقة صمت قبل مباراتهما مع مكابي حيفا الإسرائيلي في الدوري الأوروبي قبل عامين، لأن مكابي لم يكن يحترم ضحايا فلسطين.

وكان سولومون قاد نادي ليدز للصعود للدوري الإنجليزي الممتاز، مسجلاً 10 أهداف ومقدماً 12 تمريرة حاسمة، حيث لعب مع المنتخب الإسرائيلي 44 مباراة وسجل سبعة أهداف.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فياريال الإسرائيلي سولومون جماهير فياريال إلياس أخوماش عيسى مندي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تململ الاحتياط.. جيش إسرائيل على حافة الانهيار ويبحث عن جنوده بالواتسآب
توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن علاج حالات الطوارئ مجانًا أول 48 ساعة
قصة فيديو "مرض غامض وإغماءات على متن طائرة بريطانية إلى شرم الشيخ"
تبدأ من 18 ألف.. أسعار عمرة سبتمبر الاقتصادية والخمس نجوم
"جرح في البطن؟".. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة تشريح جثة إبراهيم شيكا
هل سيتم فرض رسوم على مستقبلي المكالمات الهاتفية؟ تنظيم الاتصالات يوضح