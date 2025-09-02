فياريال يتعاقد مع الإسرائيلي سولومون.. والجماهير تعلق: فلسطين حرة

كتب - محمد القرش:

أعلن نادي فياريال الإسباني التعاقد مع مانور سولومون صاحب الجنسية الإسرائيلية، على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وقوبل منشور فياريال الذي أعلن فيه عن التعاقد، بسيل من التعليقات التي اتهمته بالصهيونية، حيث علق أحد الجماهير: "هل رأيتم كل ما يُقال عنا يا نادي فياريال؟، تهانينا هذا ما حققتموه، هذا ما يحدث عندما لا توجد قيم حقيقية أو تكون مجرد وهم، لا بد أنكم سعداء".

El Villarreal y el @SpursOfficial han alcanzado un acuerdo por la cesión del futbolista Manor Solomon, que jugará en el cuadro groguet durante la temporada 2025/26. ¡Bienvenido, @Manorsolomon! pic.twitter.com/Qn2AaKuiVL — Villarreal CF (@VillarrealCF) September 1, 2025

وكتب مشجع آخر: "تعرّفوا على مانور سولومون. يدعم مانور سولومون بكل فخر وعلنية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل واحتلالها غير الشرعي لفلسطين وشعبها، مانور سولومون غير مرحب به في فياريال ولا يستحق تعاطف أنصاره، فلسطين حرة".

وأشار البعض أيضًا إلى وجود بعض اللاعبين في فريق فياريال الذين أعربوا عن دعمهم للقضية الفلسطينية، في ظل تزايد أعداد القتلى على يد الإسرائيليين.

Meet Manor Solomon. Manor Solomon proudly and outwardly supports Israel's genocide and illegal occupation of Palestine and its people. Manor Solomon is not welcome at Villarreal and does not deserve the affection of its supporters. Free Palestine 🇵🇸 pic.twitter.com/6PCnPi88fc — Villarreal Report (@Villarreal_Rep) September 1, 2025

وبينما لم يعد عيسى مندي لاعبًا في النادي، كان إلياس أخوماش أحد اللاعبين الذين قررا عدم الوقوف دقيقة صمت قبل مباراتهما مع مكابي حيفا الإسرائيلي في الدوري الأوروبي قبل عامين، لأن مكابي لم يكن يحترم ضحايا فلسطين.

وكان سولومون قاد نادي ليدز للصعود للدوري الإنجليزي الممتاز، مسجلاً 10 أهداف ومقدماً 12 تمريرة حاسمة، حيث لعب مع المنتخب الإسرائيلي 44 مباراة وسجل سبعة أهداف.