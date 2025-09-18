مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

"بعد هدف فان دايك".. 5 صور لمشادة سيميوني ومشجع ليفربول بعد نهاية المباراة

كتب - محمد عبد السلام:

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة في مختلف المنافسات القارية والمحلية اليوم الخميس الموافق 18 سبتمبر.

ومن أبرز مباريات اليوم، مواجهة مانشستر سيتي أمام نابولي، ومواجهة برشلونة أمام نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات اليوم الخميس

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج ضد موناكو - 7:45 مساء - بي إن سبورت 2

كوبنهاجن ضد باير ليفركوزن - - 7:45 مساء - بي إن سبورت 3

آينتراخت فرانكفورت ضد غلطة سراي - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

مانشستر سيتي ضد نابولي - 10:00 مساء - بي إن سبورت 2

نيوكاسل يونايتد ضد برشلونة - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

سبورتينج لشبونة ضد كايرات ألماتي - 10:00 مساء - بي إن سبورت 4

مواعيد مباريات الدوري المصري

الإسماعيلي ضد الزمالك - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

مودرن سبورت ضد إنبي - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 2

الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 2

بيراميدز ضد زد - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الخلود ضد ضمك - 6:40 مساء - الثمانية 3

التعاون ضد الاتفاق - 6:40 مساء - الثمانية 2

نيوم ضد الأخدود - 9:00 مساء - الثمانية 1