مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
17:00

الزمالك

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

زد

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

برشلونة

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

مصر

- -
08:30

تونس‎

جميع المباريات

إعلان

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

01:06 ص الخميس 18 سبتمبر 2025
  • عرض 1 صورة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة في مختلف المنافسات القارية والمحلية اليوم الخميس الموافق 18 سبتمبر.

ومن أبرز مباريات اليوم، مواجهة مانشستر سيتي أمام نابولي، ومواجهة برشلونة أمام نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات اليوم الخميس

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج ضد موناكو - 7:45 مساء - بي إن سبورت 2

كوبنهاجن ضد باير ليفركوزن - - 7:45 مساء - بي إن سبورت 3

آينتراخت فرانكفورت ضد غلطة سراي - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

مانشستر سيتي ضد نابولي - 10:00 مساء - بي إن سبورت 2

نيوكاسل يونايتد ضد برشلونة - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

سبورتينج لشبونة ضد كايرات ألماتي - 10:00 مساء - بي إن سبورت 4

مواعيد مباريات الدوري المصري

الإسماعيلي ضد الزمالك - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

مودرن سبورت ضد إنبي - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 2

الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 2

بيراميدز ضد زد - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الخلود ضد ضمك - 6:40 مساء - الثمانية 3

التعاون ضد الاتفاق - 6:40 مساء - الثمانية 2

نيوم ضد الأخدود - 9:00 مساء - الثمانية 1

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات اليوم دوري أبطال أوروبا الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان