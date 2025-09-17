فيديو أهداف مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي في الشوط الأول من دوري أبطال أوروبا

كتب - يوسف محمد:

لا يزال النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، يواصل هوايته المفضلة وهى تحطيم الأرقام القياسية رفقة الريدز في مختلف البطولات.

وتمكن النجم المصري، من تسجيل هدف وصناعة آخر خلال مباراة فريقه المقامة حاليا، على ملعب "آنفيلد"، أمام فريق أتليتكو مدريد في الجولة الأولى بمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وبات صلاح أول لاعب في التاريخ، يتمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر لفريق إنجليزي، في أول 6 دقائق من مباراة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

كما نجح صلاح في الانفراد بالمركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة، بعدما رفع عدد أهدافه إلى الرقم 52 في تاريخ البطولة، بفارق هدف عن تيري هنري نجم أرسنال السابق.

والجدير بالذكر أن صلاح خلال مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا مع مختلف الفرق التي لعب لها، تمكن من تسجيل 52 هدفا بواقع 48 هدفا في الأدوار الرئيسة و4 أهداف في الأدوار التمهيدية للبطولة.

