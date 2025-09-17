مباريات الأمس
فيديو هدف محمد صلاح لفريق ليفربول في مرمى أتليتكو مدريد

10:29 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
    خلال مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد (4)
    خلال مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد (3)
كتب - محمد عبد السلام:

يخوض ليفربول مواجهة قوية أمام أتلتيكو مدريد في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ونجح النجم المصري محمد صلاح في ترك بصمته مبكرًا، حيث صنع الهدف الأول لزميله روبرتسون في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف الهدف الثاني بنفسه في الدقيقة السادسة، ليمنح "الريدز" تقدماً مريحًا في بداية اللقاء.

وحتى الآن، تشير النتيجة إلى تقدم ليفربول بهدفين دون مقابل، في مباراة تشهد تفوقًا واضحًا للفريق الإنجليزي.

هدف صلاح في مرمى أتلتيكو هدف صلاح اليوم ليفربول أهداف ليفربول دوري أبطال أوروبا
