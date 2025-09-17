فيديو هدف محمد صلاح لفريق ليفربول في مرمى أتليتكو مدريد
كتب - محمد عبد السلام:
يخوض ليفربول مواجهة قوية أمام أتلتيكو مدريد في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.
ونجح النجم المصري محمد صلاح في ترك بصمته مبكرًا، حيث صنع الهدف الأول لزميله روبرتسون في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف الهدف الثاني بنفسه في الدقيقة السادسة، ليمنح "الريدز" تقدماً مريحًا في بداية اللقاء.
وحتى الآن، تشير النتيجة إلى تقدم ليفربول بهدفين دون مقابل، في مباراة تشهد تفوقًا واضحًا للفريق الإنجليزي.
محمد صلاح لا يتوقف عن الإبداع#دوري_أبطال_أوروبا #ليفربول_اتلتيكو_مدريد pic.twitter.com/RPnSsrM7to— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 17, 2025
صلاح! ♥️🥶— عمرو (@bt3) September 17, 2025
