جميع المباريات

صلاح أساسيًا وايزاك لأول مرة.. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة أتليتكو مدريد بدوري الأبطال

09:00 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

كشف المدرب الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة ضد نظيره أتليتكو مدريد، في منافسات الجولة الأولي من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل الليفر، الظهور الرسمي الأول للصفقة الجديدة أليكسندر إيزاك، بعدما انضم للفريق في الميركاتو الصيفي، ليجاور النجم المصري محمد صلاح الذي يقود الهجوم.

تشكيل ليفربول لمواجهة أتليتكو مدريد

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: جيريمي فريمبونج - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي -أندرو روبرتسون

الوسط: ريان جرافينبيرخ - دومينيك سوبوسلاي - فلوريان فيرتز

الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - ألكسندر إيزاك.

وجاءت دكة بدلاء ليفربول على النحو الآتي:

مامارداشفيلي، وودمان، جو جوميز، واتارا إندو، ميلوس كيركيز، أليكسس ماك أليستر، كونور برادلي، ليوني، هوجو إيكيتيكي، دانس، نجوموها.

