أثناء هروبه.. اعتقال حارس مرمى دينامو السابق

12:33 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

اعتقال خارس مرمى دينامو كييف وشاختار دونيتسك الساب

كتبت-هند عواد:

اعتقلت السلطات الأوركرانية، حارس مرمى دينامو كييف وشاختار دونيتسك السابق، أرتور رودكو، خلال محاولة هروبه خارج البلاد.

وكشفت صحيفة " Sport Arena"، اعتقال أرتور رودكو، بسبب محاولته الهروب من الخدمة العسكرية، قبل أن يتم نقله إلى أحد مراكز القوات المسلحة الأوكرانية.

وغادر أرتور رودكو صاحب الـ33 عاما، فريق رودكو كان تشيرنوموريتس أوديسا، بنهاية الموسم الماضي، ولم ينتقل إلى فريق آخر.

جدير بالذكر أن رودكو، حقق لقب الدوري الأوكراني مرتين، مع دينامو (2015-2016) ومع شاختار (2023-2024)، ولقب كأس أوكرانيا 3 مرات.

اقرأ أيضًا:

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

