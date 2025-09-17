أثناء هروبه.. اعتقال حارس مرمى دينامو السابق

كتبت-هند عواد:

اعتقلت السلطات الأوركرانية، حارس مرمى دينامو كييف وشاختار دونيتسك السابق، أرتور رودكو، خلال محاولة هروبه خارج البلاد.

وكشفت صحيفة " Sport Arena"، اعتقال أرتور رودكو، بسبب محاولته الهروب من الخدمة العسكرية، قبل أن يتم نقله إلى أحد مراكز القوات المسلحة الأوكرانية.

وغادر أرتور رودكو صاحب الـ33 عاما، فريق رودكو كان تشيرنوموريتس أوديسا، بنهاية الموسم الماضي، ولم ينتقل إلى فريق آخر.

جدير بالذكر أن رودكو، حقق لقب الدوري الأوكراني مرتين، مع دينامو (2015-2016) ومع شاختار (2023-2024)، ولقب كأس أوكرانيا 3 مرات.

