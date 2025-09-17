كتب - محمد عبد السلام:

يفتتح بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان أول مبارياته في البطولة أمام نظيره الإيطالي اتالانتا، اليوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الأولى في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وسوف تقام المباراة على بارك دي برانس، معقل باريس سان جيرمان.

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتذاع المباراة خلال قناة "بي إن سبورت 1".

ويذكر أن باريس سان جيرمان توج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب نظيره الإيطالي إنتر ميلان، بعد فوزه عليه بخماسية دون رد.