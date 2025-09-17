مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

الجونة

- -
20:00

بتروجت

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

أتالانتا

جميع المباريات

موعد مباراة باريس سان جيرمان و أتالانتا في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

12:51 ص الأربعاء 17 سبتمبر 2025

باريس سان جيرمان

background

كتب - محمد عبد السلام:

يفتتح بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان أول مبارياته في البطولة أمام نظيره الإيطالي اتالانتا، اليوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الأولى في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وسوف تقام المباراة على بارك دي برانس، معقل باريس سان جيرمان.

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتذاع المباراة خلال قناة "بي إن سبورت 1".

ويذكر أن باريس سان جيرمان توج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب نظيره الإيطالي إنتر ميلان، بعد فوزه عليه بخماسية دون رد.

دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان اتالانتا أتلتيكو مدريد
