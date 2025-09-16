مباريات الأمس
دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

0 0
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

- -
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مارسيليا

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

الفلبين

3 1
12:30

مصر

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

0 1
19:00

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

الدحيل

مواعيد مباريات منتخب مصر للشباب في كأس العالم 2025

06:54 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

منتخب مصر للشباب

كتب - محمد القرش:

تستضيف تشيلي النسخة 24 من كأس العالم للشباب، خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر 2025.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى لكأس العالم التي تضم كل من، تشيلي - نيوزيلندا - اليابان.

مواعيد مباريات منتخب مصر

ويستهل الفراعنة المشوار في مونديال العالم بمواجهة اليابان يوم السبت الموافق 27 سبتمبر.

ويلاقي منتخب مصر نظيره نيوزيلندا يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر، قبل مواجهة أصحاب الأرض تشيلي في ختام دور المجموعات يوم السبت الموافق 4 من نفس الشهر.

قائمة منتخب مصر للشباب

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر - أحمد وهب - أحمد منشاوي.

خط الدفاع: أحمد نايل - عبد الله بوستنجي - أحمد عابدين - معتز محمد - مؤمن شريف - مهاب سامي.

خط الوسط: أحمد خالد كباكا - محمد السيد - أحمد وحيد - سيف سفاجا - سليم طلب - تيبو جابريال.

خط الهجوم: محمد عبد الله - عمر سيد معوض - حامد عبد الله - عمرو بيبو - ياسين عاطف - عمر خضر - أحمد شرف - محمد هيثم.

