مواعيد مباريات منتخب مصر للشباب في كأس العالم 2025
تستضيف تشيلي النسخة 24 من كأس العالم للشباب، خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر 2025.
ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى لكأس العالم التي تضم كل من، تشيلي - نيوزيلندا - اليابان.
مواعيد مباريات منتخب مصر
ويستهل الفراعنة المشوار في مونديال العالم بمواجهة اليابان يوم السبت الموافق 27 سبتمبر.
ويلاقي منتخب مصر نظيره نيوزيلندا يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر، قبل مواجهة أصحاب الأرض تشيلي في ختام دور المجموعات يوم السبت الموافق 4 من نفس الشهر.
قائمة منتخب مصر للشباب
حراسة المرمى: عبد المنعم تامر - أحمد وهب - أحمد منشاوي.
خط الدفاع: أحمد نايل - عبد الله بوستنجي - أحمد عابدين - معتز محمد - مؤمن شريف - مهاب سامي.
خط الوسط: أحمد خالد كباكا - محمد السيد - أحمد وحيد - سيف سفاجا - سليم طلب - تيبو جابريال.
خط الهجوم: محمد عبد الله - عمر سيد معوض - حامد عبد الله - عمرو بيبو - ياسين عاطف - عمر خضر - أحمد شرف - محمد هيثم.
