مواعيد مباريات منتخب مصر للشباب في كأس العالم 2025

كتب - محمد القرش:

تستضيف تشيلي النسخة 24 من كأس العالم للشباب، خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر 2025.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى لكأس العالم التي تضم كل من، تشيلي - نيوزيلندا - اليابان.

مواعيد مباريات منتخب مصر

ويستهل الفراعنة المشوار في مونديال العالم بمواجهة اليابان يوم السبت الموافق 27 سبتمبر.

ويلاقي منتخب مصر نظيره نيوزيلندا يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر، قبل مواجهة أصحاب الأرض تشيلي في ختام دور المجموعات يوم السبت الموافق 4 من نفس الشهر.

قائمة منتخب مصر للشباب

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر - أحمد وهب - أحمد منشاوي.

خط الدفاع: أحمد نايل - عبد الله بوستنجي - أحمد عابدين - معتز محمد - مؤمن شريف - مهاب سامي.

خط الوسط: أحمد خالد كباكا - محمد السيد - أحمد وحيد - سيف سفاجا - سليم طلب - تيبو جابريال.

خط الهجوم: محمد عبد الله - عمر سيد معوض - حامد عبد الله - عمرو بيبو - ياسين عاطف - عمر خضر - أحمد شرف - محمد هيثم.