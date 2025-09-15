"خطفت الأنظار في السعودية".. من هي الإسبانية إليانا فيرنانديز حكمة مباراة

كتب ـ يوسف محمد:

أعلن الفرنسي أومتيتي مدافع فريق برشلونة السابق، اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، بعمر 31 عاما بعد مسيرة حافلة قدمها اللاعب في مشواره بكرة القدم.

ونشر أومتيتي عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو له اليوم الإثنين يتضمن أبرز لحظاته في الملاعب، وكتب: "بعد رحلة طويلة وشاقة بما فيها من صعود وهبوط، قدمت خلالها كل شئ بشغف ولست نادما، حان الوقت لأقول وداعا".

وأضاف مدافع برشلونة: "أريد شكر جميع الأندية والرؤساء والمدربين واللاعبين، الذين أحبهم شكرًا مارسيليا، برشلونة، ليل، ليتشي والمنتخب الفرنسي أيضًا".

واختتم أومتيتي: "شكرا لجميع المشجعين على دعمهم لي".

ويمتلك أومتيتي مسيرة مميزة في كرة القدم، تمكن خلالها من التتويج بالعديد من الألقاب، أبرزها لقب كأس العالم عام 2018 رفقة المنتخب الفرنسي.

وحقق المدافع الفرنسي العديد من الألقاب رفقة الأندية التي لعب لها، على رأسها 5 ألقاب مع فريق برشلونة ولقب رفقة مارسيليا.

