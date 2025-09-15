الشيبي: مباراة الأهلي صعبة.. وتعبنا كثيرًا للوصول لهذا المستوى

كتب - محمد القرش:

علق محمد الشيبي نجم بيراميدز على الفوز أمام أوكلاند سيتي بثلاثية دون رد، في المباراة الأولى لكأس الإنتركونتيننتال 2025.



وقال الشيبي في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم: "نشكر جميع اللاعبين على الأداء الذي قدموه، كنا نعلم أن المباراة مهمة".



وأضاف: "دخلنا بقوة في المباراة وسجلنا هدف الافتتاح الذي مهد لنا طريق الانتصار، ثم استطعنا إضافة هدفين إضافيين في الشوط الثاني، وحققنا الفوز، ونأمل التوفيق في المباريات القادمة".



وواصل: "نثق بجميع لاعبينا، حيث لدينا لاعبين مميزين في فريقنا وأصحاب خبرة، نعيّ صعوبة المباراة القادمة ضد الأهلي، وأهميتها، لكن بإذن الله سنلعبها على قلب رجل واحد لتحقيق الفوز".



وأتم المغربي حديثه: "تعبنا كثيرًا حتى نصل لهذا المستوى، نعرف أهمية البطولة، ونريد دخول التاريخ بتحقيق اللقب (كأس آسيا-أفريقيا-والمحيط الهادئ)".