صراع بين برشلونة ومنتخب إسبانيا بسبب مسكنات لامين يامال

كتب - محمد القرش:

أدلى هانز فليك مدرب فريق برشلونة بتصريحات قوية ضد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعد إصابة لامين يامال خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

وحتى مباراة الأمس، لم يسبق لفريق برشلونة بقيادة فليك أن فاز في أي مباراة بالدوري الإسباني غاب عنها لامين يامال بسبب الإصابة.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل يوم واحد من مباراة الأمس، أكد فليك إن يامال سيغيب عن المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها أثناء تواجده مع المنتخب الوطني، وألقى باللوم على الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وقال يامال إنه انضم بالفعل إلى معسكر إسبانيا بمشكلة بسيطة، وأنه لم يكمل جلسة تدريبية كاملة مع المنتخب الوطني، بل إنه تناول مسكنات للألم حتى للعب ضد بلغاريا وتركيا، في تصفيات كأس العالم التي فازت بها إسبانيا 3-0 و6-0.

وصرح فليك يوم السبت: "أنا حزين جدًا لهذا الأمر، إسبانيا تمتلك أفضل فريق في العالم، أفضل اللاعبين في كل مركز، أداء رائع لا يُصدق".

وأضاف: "ربما عندما نتحدث عن رعاية اللاعبين الشباب، يكون الأمر أشبه بأمور كهذه، هذا لا يُمثل رعاية للاعبين".

وقالت مصادر في الاتحاد الإسباني لكرة القدم لصحيفة "ذا أثليتيك" إنها فوجئت بتصريحات فليك، وأضافوا أن برشلونة لم يُفصح عن وجود أي مشاكل لدى يامال قبل انضمامه، ولهذا السبب لم يُستبعد من اللعب الدولي.

وقالوا إن باريس سان جيرمان أرسل لهم تقريرا طبيا يخبرهم بأن فابيان رويز يعاني من إصابة طفيفة، وتقرر إعفاء اللاعب من الواجب الوطني، والأمر نفسه حدث مع لاعب كريستال بالاس ييريمي بينو.

وأكدوا أيضًا أن المعالج الطبيعي الخاص ليامال في المنتخب الوطني هو نفسه الذي في برشلونة، فرناندو جالان، وأضافوا: "كيف من الممكن أنهم لم يعرفوا أن يامال مصاب؟"

بعد الفوز على فالنسيا، سُئل فليك عمّا إذا كان قد تواصل مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم منذ تصريحاته القوية، فأجاب: "لا، لم أتلقَّ أيَّ رد".