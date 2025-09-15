مباريات الأمس
دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
21:15

ناساف كارشي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوحـــدة

- -
19:00

الاتحاد

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

مايوركا

بعد فوز برشلونة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني

12:06 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025
كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت اليوم الأحد 4 مباريات في ختام منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لعل أبرزها مباراة برشلونة التي فاز بها بسداسية نظيفة على فالنسيا.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

برشلونة رفع رصيده بعد الفوز إلى 10 نقاط ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2025

1-ريال مدريد - 12 نقطة

2- برشلونة - 10 نقاط

3- أتلتيك بلباو - 9 نقاط

4- خيتافي - 9 نقاط

5- فياريال - 7 نقاط

6- إسبانيول - 7 نقاط

7- ألافيس - 7 نقاط

8- إلتشي - 6 نقاط

9- أوساسونا - 6 نقاط

10- ريال بيتيس - 6 نقاط

11- أتلتيكو مدريد - 5 نقاط

12- إشبيلية - 4 نقاط

13- رايو فايكانو - 4 نقاط

14- سيلتا فيجو - 4 نقاط

15- فالنسيا - 4 نقاط

16- ريال أفيدو - 3 نقاط

17- ريال سوسيداد - نقطتين

18- ليفانتي - نقطة واحدة

19- ريال مايوركا - نقطة واحدة

20- جيرونا - نقطة واحدة

