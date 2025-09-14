مباريات الأمس
أول تعليق من محمد صلاح بعد هدفه في مرمى بيرنلي

06:44 م الأحد 14 سبتمبر 2025
كتب - محمد القرش:

علق محمد صلاح نجم ليفربول على تسجيله هدف فوز الريدز على بيرنلي في الدقائق الأخيرة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال صلاح عبر شبكة "سكاي سبورتس": "واجهنا خصما صعبا اليوم، وقدمنا كل ما لدينا من أجل الاستحواذ على الكرة، وسعيد جدا بتحقيق الفوز".

وأوضح: "شارك عدد من الوافدين الجدد في التشكيل الأساسي، لكن الأمر يحتاج منهم بعض الوقت من أجل التكيف مع باقي أعضاء الفريق".

واختتم المصري: "دائما ما نحاول أن نبذل أقصى ما لدينا في كل مباراة ولا نستسلم أبدا، ونجحنا في ذلك حتى الآن".

