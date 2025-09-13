في الظهور الأول.. كهربا يسجل هدف مع القادسية الكويتي (فيديو)

كتب - محمد عبد السلام:

حقق فريق القادسية الكويتي الفوز في مباراته الأولى بالدوري أمام نظيره النصر بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت الموافق 13 سبتمبر.

وسجل نجم الأهلي الأسبق محمود عبد المنعم كهربا هدف الفريق الرابع بتسديدة متقنة بعد مراوغة حارس مرمى النصر.

وكما قدم "كهربا" تمريرتين حاسمتين بجانب هدفه في المباراة، ليتألق المحترف المصري في أولى مبارياته مع فريق القادسية بالدوري الكويتي.