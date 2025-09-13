مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

بيراميدز

- -
21:00

أوكلاند سيتي

الدوري المصري

إنبي

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

في الظهور الأول.. كهربا يسجل هدف مع القادسية الكويتي (فيديو)

10:13 م السبت 13 سبتمبر 2025
    خلال مباراة القادسية والنصر
    خلال مباراة القادسية والنصر
    خلال مباراة القادسية والنصر
    خلال مباراة القادسية والنصر
كتب - محمد عبد السلام:

حقق فريق القادسية الكويتي الفوز في مباراته الأولى بالدوري أمام نظيره النصر بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت الموافق 13 سبتمبر.

وسجل نجم الأهلي الأسبق محمود عبد المنعم كهربا هدف الفريق الرابع بتسديدة متقنة بعد مراوغة حارس مرمى النصر.

وكما قدم "كهربا" تمريرتين حاسمتين بجانب هدفه في المباراة، ليتألق المحترف المصري في أولى مبارياته مع فريق القادسية بالدوري الكويتي.

كهربا محمود كهربا القادسية النصر
