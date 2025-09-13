كتبت - هند عواد:

أثار داني درينكووتر، لاعب ليستر سيتي السابق، الجدل بتصريحات عن زميله جيمي فاردي، نجم منتخب إنجلترا السابق، سلطت الضوء على عادات بعض لاعبي كرة القدم قبل المباريات.

وكشف درينكووتر سرًا عن طقوس فاردي قبل المباريات، قائلًا في تصريحات صحفية:

"فاردي كان دائمًا في مستوى مختلف قبل المباريات. كان يفتح علبة ريد بول ويشربها بغزارة، ثم يُصاب بجنونٍ عارم، ويبدأ بالركض في دوائر حول غرفة الملابس، ويصرخ: (أنا فهدٌ لعين! هيا بنا يا رفاق، بسرعة الفهد!)".

وأضاف: "كان يتفادى حقائب المعدات ويصطدم بالمقاعد، وكنا جميعًا نضحك. كان رانييري يقف هناك، يحاول الحفاظ على هدوئه كعادته، ثم نظر إليه وقال: (جيمي، من فضلك، كن فهدًا في الملعب، وليس في غرفة ملابسي!)، لكن فاردي لم يسمعه، بل استمر في الركض والصراخ حتى اضطررنا للخروج للإحماء. كما أنه كان يعتاد شرب السجائر بعد المباريات، وكان يقول إن الجهاز الطبي للفريق على علم بذلك".

جيمي فاردي استعد ليورو 2016 بـ"الريد بول" والسجائر

اعتاد جيمي فاردي، هداف ليستر سيتي ومهاجم إنجلترا السابق، التحضير للمباريات بمشروب الطاقة الشهير "ريد بول"، ولم يتوقف عند ذلك، بل استخدم أيضًا نوعًا من "التبغ" قبل اللقاءات.

وقال فاردي في تصريحات لصحيفة "الإندبندنت": "أتناول هذه المنتجات تحت إشراف الفريق الطبي، ولا أرى فيها ضررًا. أشرب ريد بول كل صباح، فهو يساعدني على الاستيقاظ بنشاط. أدخن علبة سجائر يوميًا، وأشرب 3 علب ريد بول يوميًا".

خالد بدرة يدخن بين شوطي نصف نهائي أمم إفريقيا

في واقعة غريبة، شهدت مباراة نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2004 بين تونس ونيجيريا لحظة لا تُنسى، عندما ترك خالد بدرة، مدافع تونس، زملاءه بين شوطي اللقاء، وذهب إلى الحمام ليدخن سيجارة.

ورغم تلقيه بطاقة صفراء في الشوط الأول، سجل بدرة هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 80، ليقود تونس إلى ركلات الترجيح التي حسمت تأهل "نسور قرطاج" إلى النهائي.

وقال بدرة عن الواقعة: "كل ما كان يشغل بالي هو الشعب التونسي، من سيعود إلى بيته وهو يبكي؟ الأمهات؟ أصدقائي؟ دخنت سيجارة في الحمام وشربت أسوأ قهوة في حياتي. لم أسمع أي تعليمات أو خطط فنية. جاؤوا ينادونني فاستيقظت من صمتي، وذهبت إلى الملعب لا أفهم ما الذي حدث أو سيحدث".

يوهان كرويف: التدخين كاد يسرق مني كل شيء

اعترف يوهان كرويف، أسطورة هولندا وبرشلونة، بتدخينه للسجائر خلال مسيرته كلاعب ومدرب. وقال في تصريح سابق: "لقد منحتني كرة القدم كل شيء، بينما كاد التدخين أن يسلبني كل شيء".

