موعد مباراة يوفنتوس و إنتر في الدوري والقنوات الناقلة

10:53 ص السبت 13 سبتمبر 2025
كتب - محمد الميموني :

يواجه يوفنتوس نظيره إنتر ميلان اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم لموسم 2025/26.

موعد مباراة يوفنتوس وإنتر

وتقام المباراة في تمام الساعة 7 مساءً على ملعب " أليانز ".

القناة الناقلة لمباراة يوفنتوس وإنتر

وتنقل المباراة عبر قناة ستارز بلاي .

ترتيب يوفنتوس وإنتر

ويذكر أن يوفنتوس قد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 6 نقاط بينما يحتل إنتر ميلان المركز السادس برصيد ثلاث نقاط.

يوفنتوس إنتر ميلان موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان
