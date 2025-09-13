موعد مباراة يوفنتوس و إنتر في الدوري والقنوات الناقلة

كتب - محمد الميموني :

يواجه يوفنتوس نظيره إنتر ميلان اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم لموسم 2025/26.

موعد مباراة يوفنتوس وإنتر

وتقام المباراة في تمام الساعة 7 مساءً على ملعب " أليانز ".

القناة الناقلة لمباراة يوفنتوس وإنتر

وتنقل المباراة عبر قناة ستارز بلاي .

ترتيب يوفنتوس وإنتر

ويذكر أن يوفنتوس قد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 6 نقاط بينما يحتل إنتر ميلان المركز السادس برصيد ثلاث نقاط.