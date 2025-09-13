موعد مباراة يوفنتوس و إنتر في الدوري والقنوات الناقلة
كتب - محمد الميموني :
يواجه يوفنتوس نظيره إنتر ميلان اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم لموسم 2025/26.
موعد مباراة يوفنتوس وإنتر
وتقام المباراة في تمام الساعة 7 مساءً على ملعب " أليانز ".
القناة الناقلة لمباراة يوفنتوس وإنتر
وتنقل المباراة عبر قناة ستارز بلاي .
ترتيب يوفنتوس وإنتر
ويذكر أن يوفنتوس قد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 6 نقاط بينما يحتل إنتر ميلان المركز السادس برصيد ثلاث نقاط.
