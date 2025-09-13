مباريات الأمس
موعد مباراة الهلال والقادسية في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

10:52 ص السبت 13 سبتمبر 2025

الهلال والقادسية

كتب - محمد الميموني:

يواجه الهلال نظيره القادسية اليوم السبت 13 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي الممتاز للموسم 2025/26.

موعد مباراة الهلال والقادسية

وتقام المباراة في تمام الساعة 9 مساء على ملعب " الملكة أرينا ".

القناة الناقلة لمباراة الهلال والقادسية

وتنقل المباراة عبر قناة Thmanyah 1 HD.

ترتيب الهلال والقادسية في الدوري السعودي

ويذكر أن القادسية قد يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز برصيد ثلاث نقاط بينما يحتل الهلال المركز السابع برصيد ثلاث نقاط.

