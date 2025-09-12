مباريات الأمس
"لا أعذار".. نصير مزراوي يتحدث عن اللعب في رمضان.. وكأس الأمم الأفريقية

11:07 ص الجمعة 12 سبتمبر 2025

كتب - محمد القرش:

تحدث نصير مزراوي لاعب مانشستر يونايتد عن لعب كرة القدم خلال صيام شهر رمضان، وإقامة كأس الأمم الأفريقية في دولة المغرب.

وقال نصير في تصريحات لصحيفة "ذا ناشيونال": "القيم التي أفضلها، أن أكون دائمًا محترمًا وصادقًا، لا أكذب أبدًا، أقول الحقيقة دون أي حرج".

وأضاف: "قد يكون ذلك قاسيًا أحيانًا، لكنني أفضل أن تكون الحقيقة قاسية بعض الشيء، على أن تكون كذبة، وهذا كما تعلمون يُضفي حلاوةً على الأمور".

وعن لعب كرة القدم في شهر رمضان: "إنه مثل اللعب في أي شهر آخ، ولكن بدون طعام أو ماء، ما زلتُ مضطرًا للعب كرة القدم، وما زلتُ مضطرًا للركض".

وأوضح: "لا أعذار، يجب أن أبذل جهدًا أكبر، يجب أن أتحمل ألمًا أكبر بكثير خلال المباراة من المعتاد، لكن، كما قلتُ، إيماني هو كل شيء بالنسبة لي، لذا، هذا ثمن زهيد جدًا".

وأردف: "أعتقد أن بطولة كأس الأمم الأفريقية ستكون مذهلة، لم نفز بها منذ زمنٍ طويل، لذا فالضغوط والتوقعات عالية".

واختتم المغربي: "لدينا فريقٌ رائع، ومجموعةٌ رائعة من اللاعبين، ومدرب رائع، لذا، نعم، ستكون بطولةً مثيرة".

نصير مزراوي مزراوي شهر رمضان كأس الأمم الأفريقية
