اعتقال نجم مانشستر سيتي الأسبق بتهمة احتيال ضريبي.. ما القصة؟

10:54 م الخميس 11 سبتمبر 2025
    كيكي موسامبا
    كيكي موسامبا
كتب - نهى خورشيد

ألقت الشرطة الهولندية القبض على كيكي موسامبا لاعب مانشستر سيتي السابق، بتهمة الاحتيال الضريبي بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني.

وبحسب تقارير إعلامية هولندية، ألقت الشرطة القبض على موسامبا صاحب الـ48 عاماً، كما تم اعتقال محاسبه ولكن تم أُطلق سراحهم من الحجز ظهر أمس الأربعاء.

واشارت التحقيقات إلى أن موسامبا أعلن إقامته الضريبية خارج هولندا بينما كان يعمل ويتقاضى دخلاً داخل البلاد، ما جعله متهماً بالتهرب من دفع أكثر من 100 ألف يورو، كما أفادت تقارير أخرى بمصادرة أحد عقاراته في أمستردام بسبب مشاكل ضريبية متواصلة.

ولعب موسامبا مع السيتي في مركز الجناح الأيسر، إذ قضى 18 شهراً على سبيل الإعارة قادماَ من أتلتيكو مدريد، وشارك في 41 مباراة، قبل أن يغادر إلى طرابزون سبور التركي عام 2006.

