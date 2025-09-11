مباريات الأمس
دوري القسم الثاني-أ

راية الرياضي

0 3
18:30

القناة

دوري القسم الثاني-أ

الترسانة

1 0
20:30

الداخلية

الدوري الإماراتي

شباب الأهلي

1 0
19:15

بني ياس

الدوري الإماراتي

خورفكان

2 2
19:15

الشــارقة

الدوري التونسي

سليمان الرياضي

1 0
18:00

الأولمبي الباجي

"صاحبة أشهر احتفال في مونديال قطر".. نجم المغرب ينفي شائعة وفاة والدته

09:45 م الخميس 11 سبتمبر 2025
    سفيان بوفال ينفي خبر وفاة والدته
    سفيان بوفال
    سفيان بوفال
    سفيان بوفال
كتب - نهى خورشيد

نفى النجم المغربي سفيان بوفال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سانت جيلواز البلجيكي، مساء اليوم الخميس، الأخبار المتداولة حول وفاة والدته.

وشهدت الساعات الماضية، تداول العديد من المواقع أنباء عن وفاة والدة بوفال في أحد مستشفيات دولة قطر، بعد تدهور حالتها الصحية.

وكتب بوفال عبر ستوري حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":" الشائعات المتعلقة بوفاة والدتي لا أساس لها من الصحة إطلاقاً".

وأضاف:"والدتي بخير، ونشكركم على احترام حياتنا الخاصة، وأرجو عدم نشر أي أخبار كاذبة".

سفيان بوفال ينفي خبر وفاة والدته

والجدير بالذكر أن بوفال يحرص دائماً على مرافقة والدته بشكل مستمر ودعمها خلال فترة علاجها، بجانب ظهورها معه في المباريات أبرزها احتفالها معه في مونديال قطر 2022.

