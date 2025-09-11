استعدادًا لكأس العالم.. قائمة منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة

كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 20 عاما بقيادة، أسامة بيه، القائمة النهائية لمعسكر تشيلي استعدادا لكأس العالم 2025.

وضمت القائمة 23 لاعبا، بينهم 6 محترفين (سليم طلب، تيبو جابريال، عمرو بيبو، عمر خضر، عمر سيد معوض، ومحمد هيثم).

قائمة منتخب مصر للشباب

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر - أحمد وهب - أحمد منشاوي.

خط الدفاع: أحمد نايل - عبد الله بوستنجي - أحمد عابدين - معتز محمد - مؤمن شريف - مهاب سامي.

خط الوسط: أحمد خالد كباكا - محمد السيد - أحمد وحيد - سيف سفاجا - سليم طلب - تيبو جابريال.

خط الهجوم: محمد عبد الله - عمر سيد معوض - حامد عبد الله - عمرو بيبو - ياسين عاطف - عمر خضر - أحمد شرف - محمد هيثم.

وتستضيف تشيلي النسخة 24 من كأس العالم للشباب، خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر 2025.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى لكأس العالم التي تضم كل من، تشيلي - نيوزيلندا - اليابان.