كتب - نهى خورشيد

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن توجيه 74 تهمة لنادي تشيلسي بشأن مخالفات خاصة بمدفوعات الوكلاء خلال حقبة المالك السابق رومان أبراموفيتش، وهو ما قد يعرّض النادي لغرامة مالية ضخمة تصل إلى 8.6 مليون جنيه إسترليني.

وجاء بيان الاتحاد :"لقد وُجّهت إلى نادي تشيلسي مخالفات للوائح J1 وC2 الخاصة بتنظيم أعمال وكلاء اللاعبين، وكذلك للوائح A2 وA3 الخاصة بالعمل مع الوسطاء، إضافةً إلى لوائح A1 وB3 الخاصة بالاستثمار في عقود اللاعبين".

وأضاف:" في المجمل، هناك 74 تهمة ضد النادي، تتعلق بأحداث وقعت ما بين عامي 2009 و2022، وبالأخص خلال المواسم ما بين 2010-2011 و2015-2016، أمام تشيلسي حتى 19 سبتمبر 2025 للرد على هذه التهم".

وجاءت التهم نتيجة التعاقد مع صفقات عديدة من اللاعبين القادمين من الخارج، ولا تشمل التعاقدات المحلية، وذلك خلال فترة تدريب كلا من كارلو أنشيلوتي، أندري فيلاش-بواش، روبرتو دي ماتيو، رافا بينيتيز، جوزيه مورينيو، وجوس هيدينك.

وبحسب صحيفة "ذا صن" فإن المخالفات تعود لمدفوعات مباشرة لوكلاء اللاعبين لم تُسجَّل عبر الحسابات الرسمية للنادي، وبالتالي لم تدخل ضمن حسابات الاستدامة المالية، كما أن تقارير المحاسبة أوضحت أنه إذ تم تسجيلها رسميًا، فإن النادي لم يكن ليتجاوز حدود الإنفاق المسموح به.

وكانت التحقيقات بدأت في 2023 بعد ظهور مدفوعات سرية مرتبطة بصفقات بارزة مثل التعاقد مع صامويل إيتو وويليان عام 2013، وكذلك إدين هازارد عام 2012، ليتم اكتشافها بواسة المالك الحالي تود بويلي وشركاؤه خلال عملية الاستحواذ في 2022، ليتقدم بإبلاغ الاتحاد الإنجليزي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والدوري الإنجليزي الممتاز.