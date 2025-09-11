مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري القسم الثاني-أ

راية الرياضي

0 1
18:30

القناة

دوري القسم الثاني-أ

الترسانة

1 0
20:30

الداخلية

الدوري الإماراتي

شباب الأهلي

1 0
19:15

بني ياس

الدوري الإماراتي

خورفكان

2 1
19:15

الشــارقة

الدوري التونسي

سليمان الرياضي

0 0
18:00

الأولمبي الباجي

جميع المباريات

إعلان

"تصرف مراهق".. هل تعمد لامين يامال إضاعة جواز سفره؟

07:31 م الخميس 11 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    لامين يامال
  • عرض 6 صورة
    لامين يامال وأردا جولر
  • عرض 6 صورة
    لامين يامال أثناء البحث عن جواز سفره (1)
  • عرض 6 صورة
    لامين يامال أثناء البحث عن جواز سفره (2)
  • عرض 6 صورة
    احتفال لامين يامال مع منتخب إسبانيا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، عن سرعودة النجم لامين يامال لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا إلى بلاده بمفرده.

وبحسب برنامج "Rest Is Football" فإن يامال شوهد وهو يبحث عن جواز سفره بين الحقائب أثناء صعوده إلى حافلة المنتخب بعد المباراة، لكنه لم يتمكن من العثور عليه، ليضطر إلى السفر منفرداً إلى إسبانيا.

وأشارت التصريحات أن يامال تعمد التظهر بفقدان جواز سفره حتى يتخلف عن السفر مع البعثة، ليؤكد ذلك الموقف أنه مجرد مراهق في الثامنة عشرة من عمره.

كان يامال شارك في فوز منتخب إسبانيا بستة أهداف دون رد على حساب تركيا، في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وعلى الصعيد الفني، واصل يامال تألقه مع المنتخب الإسباني خلال فترة التوقف الدولي، إذ قدّم ثلاث تمريرات حاسمة في مباراتين، الأولى أمام بلغاريا في الانتصار بثلاثية نظيفة، قبل أن يمرر هدفين لفيران توريس وميكيل ميرينو في الفوز الكبير على تركيا.

وبهذه النتائج، يتصدر منتخب إسبانيا مجموعته في تصفيات كأس العالم بفارق ثلاث نقاط، بعدما سجل تسعة أهداف ولم يستقبل أي هدف.

أما على مستوى مشاركته مع الفريق الكتالوني، ساهم لامين في خمسة أهداف خلال أول ثلاث مباريات له في الدوري الإسباني.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

لامين يامال منتخب إسبانيا لامين يامال يفقد جواز سفره كأس العالم 2026 التصفيات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ضياء رشوان: الوساطة المصرية في الاتفاق بين إيران والوكالة أفسدت مخطط نتنياهو لإشعال المنطقة