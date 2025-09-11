كتب - نهى خورشيد

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، عن سرعودة النجم لامين يامال لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا إلى بلاده بمفرده.

وبحسب برنامج "Rest Is Football" فإن يامال شوهد وهو يبحث عن جواز سفره بين الحقائب أثناء صعوده إلى حافلة المنتخب بعد المباراة، لكنه لم يتمكن من العثور عليه، ليضطر إلى السفر منفرداً إلى إسبانيا.

وأشارت التصريحات أن يامال تعمد التظهر بفقدان جواز سفره حتى يتخلف عن السفر مع البعثة، ليؤكد ذلك الموقف أنه مجرد مراهق في الثامنة عشرة من عمره.

كان يامال شارك في فوز منتخب إسبانيا بستة أهداف دون رد على حساب تركيا، في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وعلى الصعيد الفني، واصل يامال تألقه مع المنتخب الإسباني خلال فترة التوقف الدولي، إذ قدّم ثلاث تمريرات حاسمة في مباراتين، الأولى أمام بلغاريا في الانتصار بثلاثية نظيفة، قبل أن يمرر هدفين لفيران توريس وميكيل ميرينو في الفوز الكبير على تركيا.

وبهذه النتائج، يتصدر منتخب إسبانيا مجموعته في تصفيات كأس العالم بفارق ثلاث نقاط، بعدما سجل تسعة أهداف ولم يستقبل أي هدف.

أما على مستوى مشاركته مع الفريق الكتالوني، ساهم لامين في خمسة أهداف خلال أول ثلاث مباريات له في الدوري الإسباني.