كتب - محمد القرش:

في بلاد الفلامنكو وتحديدا في شمال غرب إسبانيا، يكافح شاب مصري يبلغ من العمر 18 عاما، من أجل تحقيق حُلم لم ينجح إلا القليل قبله في تحقيقه.

وكمعظم المحترفين المصريين الشباب، تخرج محمد رامي من أكاديمية أرسنال التابعة لنادي وادي دجلة، حيث بدأ مسيرته الكروية معهم في سن الخمس سنوات.

وروى رامي كواليس مسيرته الاحترافية في أوروبا والتي تخللها اللعب لأندية كبيرة مثل، خيتافي وموناكو وريال وراسينج سانتاندير، قبل أن يستقر مع ريال أوفييدو.

وحرص "مصراوي" على إجراء حوار مع المصري المحترف في إسبانيا، حيث جاء كالتالي:

كيف بدأت مسيرتك الكروية؟

بدأت مسيرتي في أكاديمية أرسنال التابعة لنادي وادي دجلة، من وانا عمري 5 سنوات تقريبا.

كيف كانت مسيرتك الاحترافية؟

‎بدأت مسيرتي الاحترافية مع نادي خيتافي الإسباني، وشاركت معهم موسم كامل، ثم تلقيت عرض لفترة معايشة مع موناكو الفرنسي، ثم قضيت معايشة مع ريال أوفييدو قبل أن يتم اختياري.

ولعبت مع فريق ريال أوفييدو لمدة 3 أشهر بالموسم الأول، لكن لم أكمل الموسم بسبب الإصابة التي تعرضت لها في الكاحل.

حال تلقيت عرض من الدوري المصري، هل توافق؟

أعشق النادي الأهلي من صغري، لكن أفضل إكمال مسيرتي الكروية في أوروبا مثلما فعل محمد صلاح وعمر مرموش، وأسعى للعب مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

مثلك الأعلى محليا وعالميا

محمد صلاح مثلي الأعلى عالميا، بينما أضع أمامي إمام عاشور لاعب النادي الأهلي كمثل محلي.

هل تلقيت عروض للرحيل عن الريال؟

خلال الفترة الماضية تلقيت عرضا رسميا من فريق باستيا الفرنسي، لكن فضلت إكمال المسيرة في إسبانيا مع نادي ريال أوفييدو.

بماذا تنصح اللاعبين الشباب؟

انصح اللاعبين بالاجتهاد والانتظام في التمارين والاعتدال في وجبات الطعام والنوم، من أجل أن يستطيعوا اللعب في أوروبا وإتباع نظامهم.

ماذا عن اللعب لمنتخب مصر؟

لم أتلق أي استدعاء من منتخب مصر، لكن اعمل جاهدا من أجل تلك اللحظة التي لطالما حلمت بها.

كيف يتحدث سكان إسبانيا عن صلاح ومرموش؟

الجميع في إسبانيا يعرف محمد صلاح، ودائما ما ينادونني بـ "مو" بسبب صلاح، والكثير أيضًا يعرف عمر مرموش تحديدا بعد انضمامه إلى مانشستر سيتي.

‎أصعب مباراة لعبتها في مسيرتك

‎أصعب مباراة لعبتها، هي مباراة فاينل بطوله داخل منطقة مدريد وانتهت بضربات الترجيح، وبعد ما كنا خسرانين فرق 2 في ضربات الترجيح، فُزنا الحمدلله بالبطولة.

ما الفارق بين المدرب المصري والأجنبي؟

الفرق بين المدرب الاجنبي والمصري مش كبير، لأن هناك الكثير من المدربين المصريين حاصلين على الرخص التدريبية من أوروبا، لكن هناك مدربين في مصر عملهم هو إحباط اللاعبين.

كيف يسير يومك في إسبانيا؟

يومي في إسبانيا يبدأ من الساعة التاسعة صباحا عند وجبة الفطور، ثم استقلال الأتوبيس الساعة العاشرة للتوجه إلى التدريبات التي تبدأ بعدها بنصف ساعة.

وبعد انتهاء التدريبات عند الساعة 12 نعود إلى السكن لتناول وجبة الغداء، قبل أن نسترح قليلا للمشاركة في تدريب الساعة السابعة مساء، ثم يحين وقت النوم في الساعة الـ 10.30 مساء.

توقع الفائز بالدوري المصري

اتوقع فوز النادي الأهلي بالدوري المصري 2025/26، حيث يمتلك العديد من اللاعبين الممتازين، عكس باقي فرق الدوري.